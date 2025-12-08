ФОТО. Девушка Кухаревича – учасница Холостяка – в новом секси-луке
Диана Зотова снова привлекла внимание
Диана Зотова, девушка украинского форварда Николая Кухаревича, который сейчас выступает за «Слован», выложила новый стильный фотосет.
На снимках Зотова позирует в эффектном образе, подчеркивая свою безупречную фигуру. Пользователи соцсетей активно комментируют публикацию и восхищаются ее внешностью.
Диана известна широкой аудитории: она была участницей шоу «Холостяк» и сотрудничает как модель с брендом Guess, что укрепляет ее статус в мире моды.
Фотосет стремительно собирает лайки и усиливает репутацию пары Кухаревич – Зотова как одной из самых обсуждаемых вокруг украинского футбола.
