Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?

В воскресенье, 7 декабря, харьковский «Металлист 1925» проводил номинально домашний матч против ровенского «Вереса» в рамках 15-го тура УПЛ.

Во время игры возникли технические трудности – поединок несколько раз приходилось останавливать из-за перебоев с освещением на стадионе Житомире. В итоге главный арбитр матча Виталий Роман дал финальный свисток

Параллельно на рабочем совещании с участием представителей обоих клубов, арбитров и делегата встречи руководство «Вереса» напомнило о пункте 6 статьи №10 Регламента УПЛ, где указано: в случае, если хозяева не обеспечили надлежащие условия для проведения матча, команде может быть присуждено техническое поражение 0:3.