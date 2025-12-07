Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Украина. Премьер лига
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?

В Житомире проблемы со светом

Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлист 1925

В воскресенье, 7 декабря, харьковский «Металлист 1925» проводил номинально домашний матч против ровенского «Вереса» в рамках 15-го тура УПЛ.

Во время игры возникли технические трудности – поединок несколько раз приходилось останавливать из-за перебоев с освещением на стадионе Житомире. В итоге главный арбитр матча Виталий Роман дал финальный свисток

Параллельно на рабочем совещании с участием представителей обоих клубов, арбитров и делегата встречи руководство «Вереса» напомнило о пункте 6 статьи №10 Регламента УПЛ, где указано: в случае, если хозяева не обеспечили надлежащие условия для проведения матча, команде может быть присуждено техническое поражение 0:3.

По теме:
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес техническое поражение скандал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iurii Lukianov
Хай приїззджають до Харкова, якщо щось цьому вересу не подобається в Житомирі
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
Dfbj
Яка проблема завта о 13:00 можна зіграти
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Alf Nemo
Так цеж було уже 💡
Ответить
+3
Serg_Al
С таким же успехом можно засчитать поражение Полесью. За то, что на их стадионе не смогли обеспечить проведение матча. Бред ? Такой же бред засчитывать поражение Металлисту-1925. С учетом явного форс-мажора!
Ответить
+3
Показать Скрыть 8 ответов
B. K.
Калеки мля. Майонез обосрался, технічну поразку вимагають... На дурнячок.Ну..ну...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Dimonchik
Якщо зараховувати поразку Металісту, тоді перемогу треба зараховувати ЦСКА Москва, в контексті відсутності світла на стадіоні у Житомирі
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
igorgumeniuk27
А можливо Полісся так конкуренцію зменшує?)
Ответить
0
Лохобан Igor Taxi
Могли позвонить мне, я бы быстро примчался на такси. В машине всегда со мной генератор и повербанк
Ответить
-2
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Цього дуже б хотілось!😊
Ответить
-10
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Поражение фейку👏
Ответить
-13
