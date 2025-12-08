«Ждем новых заголовков?». Украинская журналистка встретилась с Пятовым

Украинская журналистка Александра Кучеренко опубликовала в Instagram совместное фото с легендарным вратарем «Шахтёра» и сборной Украины Андреем Пятовым.

Пара запечатлена во время прогулки в парке.

Кучеренко подписала снимок шутливой фразой: «Чудесная встреча. Андрей, ждем новых заголовков?», намекнув на возможный инфоповод или новый проект.

Возможно, Александра записала интервью с нынешним тренером вратарей ФК «Шахтер».