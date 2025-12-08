Другие новости08 декабря 2025, 05:09 |
282
0
«Ждем новых заголовков?». Украинская журналистка встретилась с Пятовым
Александра Кучеренко интригует встречей с Андреем Пятовым
08 декабря 2025, 05:09 |
282
0
Украинская журналистка Александра Кучеренко опубликовала в Instagram совместное фото с легендарным вратарем «Шахтёра» и сборной Украины Андреем Пятовым.
Пара запечатлена во время прогулки в парке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Кучеренко подписала снимок шутливой фразой: «Чудесная встреча. Андрей, ждем новых заголовков?», намекнув на возможный инфоповод или новый проект.
Возможно, Александра записала интервью с нынешним тренером вратарей ФК «Шахтер».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 10
Андрей Николаевич – о Луке Модриче
Футбол | 08 декабря 2025, 02:37 0
Аргентинец поделился эмоциями
Бокс | 07.12.2025, 07:22
Теннис | 07.12.2025, 21:22
Футбол | 07.12.2025, 05:05
Комментарии 0
Популярные новости
06.12.2025, 08:35
06.12.2025, 06:23 1
07.12.2025, 00:00 4
07.12.2025, 16:58 64
06.12.2025, 06:55 8
07.12.2025, 07:54 3
06.12.2025, 23:46 5
06.12.2025, 02:02