Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря 2025 года скончался идейный вдохновитель СК «Полтава», один из соучредителей клуба и его бессменный главный тренер Владимир Сысенко.

О смерти 63-летнего специалиста сообщила пресс-служба СК «Полтава»:

«Владимир Анатольевич – человек, для которого футбол и СК «Полтава» были смыслом жизни. Владимир Сисенко начал футбольную карьеру как игрок: выступал за ряд клубов бывшего СССР и стран постсоветского пространства, был легендой «Памира». После обретения Украиной независимости вернулся на родную землю, где продолжил свой футбольный путь в полтавской «Ворскле».

После завершения игровой карьеры выбрал путь тренера, готовя сначала детей, а в 2011 году стал одним из основателей СК «Полтава». Под его руководством команда прошла путь от любительской лиги до клуба, выступающего в УПЛ.

Благодаря упорному труду, профессионализму и вере в команду Владимир Сысенко заложил прочный фундамент для СК «Полтава». Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро команды и развить спортивную структуру. Он был для футболистов как отец – строгий в тренировочном процессе, добрый и искренний за пределами футбольного поля.

Уход Владимира Анатольевича – невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков.

Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем тем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренер!»