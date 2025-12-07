Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко

СК Полтава. Владимир Сысенко

7 декабря 2025 года скончался идейный вдохновитель СК «Полтава», один из соучредителей клуба и его бессменный главный тренер Владимир Сысенко.

О смерти 63-летнего специалиста сообщила пресс-служба СК «Полтава»:

«Владимир Анатольевич – человек, для которого футбол и СК «Полтава» были смыслом жизни. Владимир Сисенко начал футбольную карьеру как игрок: выступал за ряд клубов бывшего СССР и стран постсоветского пространства, был легендой «Памира». После обретения Украиной независимости вернулся на родную землю, где продолжил свой футбольный путь в полтавской «Ворскле».

После завершения игровой карьеры выбрал путь тренера, готовя сначала детей, а в 2011 году стал одним из основателей СК «Полтава». Под его руководством команда прошла путь от любительской лиги до клуба, выступающего в УПЛ.

Благодаря упорному труду, профессионализму и вере в команду Владимир Сысенко заложил прочный фундамент для СК «Полтава». Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро команды и развить спортивную структуру. Он был для футболистов как отец – строгий в тренировочном процессе, добрый и искренний за пределами футбольного поля.

Уход Владимира Анатольевича – невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков.

Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем тем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренер!»

30 июля 2025 главным тренером «Полтавы» был назначен Павел Матвийченко, но только временно – пока Владимир Сысенко получал необходимую тренерскую лицензию категории Pro.

В 15 матчах этого сезона УПЛ «Полтава» набрала 9 очков и идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Владимир Сысенко Полтава смерть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: СК Полтава
