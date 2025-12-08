Челси принял судьбоносное решение по Мудрику

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола.

По информации источника, лондонцы продолжают рассчитывать на украинца и уже выбрали план его возвращения в футбол. Лондонцы рассчитывают отдать игрока в аренду после его возвращения в футбол, чтобы он сумел набрать форму. Если Мудрик впечатлит руководство «синих», то он может рассчитывать на возвращение в клуб.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.