  Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2. Как Гехи вырвал победу на 87-й. Видео голов
Англия
08 декабря 2025, 06:31
Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2. Как Гехи вырвал победу на 87-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2. Как Гехи вырвал победу на 87-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря Кристал Пэлас в лондонском дерби переиграл команду Фулхэм со счетом 2:1 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Победу орлам на 87-й минуте вырвал Марк Гехи, который поразил ворота соперников с передачи Ереми Пино.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Уилсон, 38 – Нкетиа, 20, Гехи, 87

Видеообзор матча

Марк Гехи Эдди Нкетиа Гарри Уилсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм Кристал Пэлас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
