Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2. Как Гехи вырвал победу на 87-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
7 декабря Кристал Пэлас в лондонском дерби переиграл команду Фулхэм со счетом 2:1 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.
Победу орлам на 87-й минуте вырвал Марк Гехи, который поразил ворота соперников с передачи Ереми Пино.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2
Голы: Уилсон, 38 – Нкетиа, 20, Гехи, 87
Видеообзор матча
