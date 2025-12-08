7 декабря Кристал Пэлас в лондонском дерби переиграл команду Фулхэм со счетом 2:1 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Победу орлам на 87-й минуте вырвал Марк Гехи, который поразил ворота соперников с передачи Ереми Пино.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Уилсон, 38 – Нкетиа, 20, Гехи, 87

Видеообзор матча