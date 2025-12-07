Орлы рвутся к лидерам. Кристал Пэлас победил и стал четвертым в АПЛ

7 декабря прошёл матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».

На арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне была зафиксирована минимальная победа «орлов» со счетом 2:1.

«Дачники» хоть и сравняли счет в первом тайме, но второй пропущенный гол серьезно осложнил им игру.

Успешный результат поднял «Кристал Пэлас» на четвертое место в турнирной таблице (26 очков). «Фулхэм» остался на 15-й позиции (17 очков).

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас» – 1:2

Голы: Уилсон, 38 – Нкетиа, 20, Гехи, 87

Фотогалерея матча: