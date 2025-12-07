Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Орлы рвутся к лидерам. Кристал Пэлас победил и стал четвертым в АПЛ
Чемпионат Англии
Фулхэм
07.12.2025 18:30 – FT 1 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 декабря 2025, 20:27 | Обновлено 07 декабря 2025, 20:30
77
0

Орлы рвутся к лидерам. Кристал Пэлас победил и стал четвертым в АПЛ

«Фулхэм» дома не справился с соперником

07 декабря 2025, 20:27 | Обновлено 07 декабря 2025, 20:30
77
0
Орлы рвутся к лидерам. Кристал Пэлас победил и стал четвертым в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря прошёл матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».

На арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне была зафиксирована минимальная победа «орлов» со счетом 2:1.

«Дачники» хоть и сравняли счет в первом тайме, но второй пропущенный гол серьезно осложнил им игру.

Успешный результат поднял «Кристал Пэлас» на четвертое место в турнирной таблице (26 очков). «Фулхэм» остался на 15-й позиции (17 очков).

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас» – 1:2

Голы: Уилсон, 38 – Нкетиа, 20, Гехи, 87

Фотогалерея матча:

По теме:
Брайтон – Вест Хэм – 1:1. Спасение последних минут. Видео голов и обзор
Спасение от поражения: Брайтон и Вест Хэм расписали ничью в АПЛ
Виталий Миколенко вошел в топ-5 интересного статистического рейтинга АПЛ
Фулхэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарри Уилсон Эдди Нкетиа Марк Гехи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07 декабря 2025, 06:23 25
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера

Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ

Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
Футбол | 07 декабря 2025, 15:28 4
Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды

Коуч «фиолетовых» заявил, что каждый должен уважать своих одноклубников

Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Футбол | 07.12.2025, 00:00
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.12.2025, 18:59
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07.12.2025, 16:58
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 91
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 2
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем