В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Фулхэм

Достаточно привычные для себя результаты демонстрирует лондонская команда в текущем сезоне. За 14 поединков Премьер-лиги «дачникам» удалось добыть в борьбе 17 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 15-ю строчку турнирной таблицы на данный момент. И от зоны вылета, и от топ-6 команда находится в 5 баллов.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» выбил «Бристоль», «Кембридж» и «Виком» и квалифицировался в четвертьфинал, где встретится с «Ньюкаслом».

Кристал Пэлас

«Орлы» в этом сезоне шагают достаточно уверенно. После 14 матчей чемпионата на балансе клуба есть 23 зачетных пункта, которые позволяют ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От 2-го места лондонцы отстают на 5 очков. В Кубке английской лиги «Кристал Пэлас» одолели «Миллвол» и «Ливерпуль», благодаря чему прошли в 1/4 финала, где сыграют против «Арсенала».

Но вот в Лиге конференций англичане не столь уверены. После 4-х поединков на счету клуба только 6 баллов, которые позволяют находиться на 18-м месте общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 клуб отстает на 2 балла за 2 тура до конца первого этапа.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Кристал Пэлас». На счету «орлов» 2 победы, столько же матчей завершились вничью, а в 1 поединке победил «Фулхэм».

Интересные факты

«Кристалл Пэлас» пропустил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Фулхэм» победил в 4/6 последних поединках во всех турнирах.

«Фулхэм» одержал 6 побед в 9 домашних играх этого сезона. В пяти из этих матчей команда сохранила ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.81.