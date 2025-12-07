Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 7 декабря в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 18:30.
Фулхэм
Достаточно привычные для себя результаты демонстрирует лондонская команда в текущем сезоне. За 14 поединков Премьер-лиги «дачникам» удалось добыть в борьбе 17 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 15-ю строчку турнирной таблицы на данный момент. И от зоны вылета, и от топ-6 команда находится в 5 баллов.
В Кубке английской лиги «Фулхэм» выбил «Бристоль», «Кембридж» и «Виком» и квалифицировался в четвертьфинал, где встретится с «Ньюкаслом».
Кристал Пэлас
«Орлы» в этом сезоне шагают достаточно уверенно. После 14 матчей чемпионата на балансе клуба есть 23 зачетных пункта, которые позволяют ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От 2-го места лондонцы отстают на 5 очков. В Кубке английской лиги «Кристал Пэлас» одолели «Миллвол» и «Ливерпуль», благодаря чему прошли в 1/4 финала, где сыграют против «Арсенала».
Но вот в Лиге конференций англичане не столь уверены. После 4-х поединков на счету клуба только 6 баллов, которые позволяют находиться на 18-м месте общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 клуб отстает на 2 балла за 2 тура до конца первого этапа.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Кристал Пэлас». На счету «орлов» 2 победы, столько же матчей завершились вничью, а в 1 поединке победил «Фулхэм».
Интересные факты
- «Кристалл Пэлас» пропустил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
- «Фулхэм» победил в 4/6 последних поединках во всех турнирах.
- «Фулхэм» одержал 6 побед в 9 домашних играх этого сезона. В пяти из этих матчей команда сохранила ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.81.
18:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 декабря и начнется в 15:00 по Киеву
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ