Для Динамо нашли нового наставника, который является бывшим игроком клуба

Бывший голеадор «Динамо» Виктор Леоненко уверен, что бывший футболист киевлян Юрий Мороз – отличная кандидатура на место постоянного наставника клуба.

«Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам сейчас нужно ломать голову, где найти опытного тренера. Думаю, Костюк это временный вариант. Например, я бы поставил Юрия Мороза», – сказал Леоненко.

«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.

