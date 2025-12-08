Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 07:02 |
Для Динамо нашли нового наставника, который является бывшим игроком клуба

Виктор Леоненко уверен, что Юрий Мороз – идеальный кандидат

Для Динамо нашли нового наставника, который является бывшим игроком клуба
ФК Динамо. Юрий Мороз

Бывший голеадор «Динамо» Виктор Леоненко уверен, что бывший футболист киевлян Юрий Мороз – отличная кандидатура на место постоянного наставника клуба.

«Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам сейчас нужно ломать голову, где найти опытного тренера. Думаю, Костюк это временный вариант. Например, я бы поставил Юрия Мороза», – сказал Леоненко.

«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Юрий Мороз Виктор Леоненко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
