Для Динамо нашли нового наставника, который является бывшим игроком клуба
Виктор Леоненко уверен, что Юрий Мороз – идеальный кандидат
Бывший голеадор «Динамо» Виктор Леоненко уверен, что бывший футболист киевлян Юрий Мороз – отличная кандидатура на место постоянного наставника клуба.
«Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам сейчас нужно ломать голову, где найти опытного тренера. Думаю, Костюк это временный вариант. Например, я бы поставил Юрия Мороза», – сказал Леоненко.
«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф раскритиковал уровень Герреро
«Полесье» потерпело минимальное поражение от «Руха»