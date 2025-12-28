Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Пищур и не Шапаренко. Жирона собирается подписать украинца
Испания
28 декабря 2025, 21:40 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:28
2166
0

Не Пищур и не Шапаренко. Жирона собирается подписать украинца

Внимание каталонского клуба привлекает Арсений Батагов

28 декабря 2025, 21:40 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:28
2166
0
Не Пищур и не Шапаренко. Жирона собирается подписать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлекает внимание «Жироны». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, испанский клуб нацелен на подписание 23-летнего украинца. Сумма потенциального трансфера составляет менее 30 миллионов евро.

В составе «Жироны» выступают сразу три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» собирается усилиться легендой «Барселоны».

По теме:
В Атлетико приняли решение по подписанию Довбика
Шахтер может попрощаться с лидером. Известны подробности
У Шахтера появились конкуренты в борьбе за вингера
Арсений Батагов трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Жирона Владислав Крапивцов Владислав Ванат Виктор Цыганков
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28 декабря 2025, 07:55 37
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо

«Наполи» претендует на Цитаишвили

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 28.12.2025, 19:11
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28.12.2025, 04:36
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 21:11
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 35
Бокс
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем