Не Пищур и не Шапаренко. Жирона собирается подписать украинца

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлекает внимание «Жироны». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, испанский клуб нацелен на подписание 23-летнего украинца. Сумма потенциального трансфера составляет менее 30 миллионов евро.

В составе «Жироны» выступают сразу три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

