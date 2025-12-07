Украина. Премьер лига07 декабря 2025, 22:36 | Обновлено 07 декабря 2025, 22:37
ВИДЕО. Реакция тренера Руха на победу над Полесьем в УПЛ
Иван Федык прыгал от счастья после успешного матча
Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прыгал от счастья и делился эмоциями радости со своими подопечными после удачного матча 15-го тура УПЛ.
Львовская команда на своём поле минимально обыграла житомирское «Полесье» – 1:0. Решающий мяч забил Юрий Копына.
«Тот момент, когда во второй раз в сезоне положили «Полесье» на лопатки», – написала пресс-служба.
После матча «Рух» вышел из зоны вылета и расположился на 12-й позиции (16 очков).
