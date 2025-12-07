Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Федык рассказал, за счет чего Рух сумел победить Полесье
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 21:31 | Обновлено 07 декабря 2025, 22:00
Федык рассказал, за счет чего Рух сумел победить Полесье

Не все получалось, но в основном команда действовала успешно

Федык рассказал, за счет чего Рух сумел победить Полесье
ФК Рух. Иван Федик

Главный тренер «Руха» Иван Федык подвел итоги победного матча 15-го тура УПЛ с «Полесьем» – 1:0.

– Иван Зинонович, как прокомментируете победу над «Полесьем»?

– Мы добыли важные три очка. Хотелось бы больше контролировать мяч, но соперник после удаления сел глубоко, начал играть сначала длинными передачами, а потом больше флангами. Нам было легче, так как мы были в большинстве, но при этом не было свободных зон для большего числа атак. «Полесье» сделало хорошие замены, выходили свежие игроки.

Нельзя сказать, что мы полностью контролировали игру после удаления. Но мы показали характер и желание выигрывать независимо от соперника. Хорошо, что команда забила гол и смогла победить. В УПЛ можно играть с каждым оппонентом.

– Как удаление игрока «Полесья» повлияло на игру? Пришлось ли «Руху» вносить корректировки в начальный план?

– Удаление всегда влияет на игру. Мы сделали все возможное, чтобы один игрок «Полесья» не перекрывал наших двух, когда «Рух» атаковал, а соперник оборонялся. Не все получалось, но в основном команда действовала успешно.

– После матча с «Александрией» вы говорили, что перед игрой изменили позицию для Юрия Копины, и он сыграл в центре поля. Сегодня он вышел на той же позиции и забил победный гол. Можно ли сказать, что эта конфигурация состава сейчас оптимальна?

– На данный матч это была оптимальная конфигурация. Ждем игроков, которые смогут пополнить состав в ближайшее время. Надеемся, что они смогут сыграть в заключительном матче с «Полтавой».

– Что случилось с Иллей Квасницей? Как его состояние сейчас?

– Нужно провести обследование. Сейчас нам непросто, так как травмирован Клайвер. Пришлось заменить Квасницу. Будем искать решение на заключительный матч года.

– Как настроение команды после трех побед подряд? Ранее была не совсем удачная серия, но теперь команда одержала три важных победы. Можно ли сказать, что эти результаты добавляют игрокам уверенности в собственных силах?

– После кубкового матча с «Полесьем» у нас все игры были хорошими. К сожалению, не во всех матчах удалось реализовать свои моменты.

– Впереди матч против «Полтавы» – заключительная игра в 2025 году. Как сохранить настроение команды и не дать игрокам думать об отдыхе?

– Мы будем готовиться к важной игре в обычном режиме. Нам противостоит хороший соперник.

Металлист 1925 обратился к фанатам после отмененного матча с Вересом
На матч с Полтавой не поехал один игрок Эпицентра
У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
