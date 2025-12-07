Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча

7 декабря в 18:00 стартовал матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» принимает «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

На 11-й минуте гости остались в меньшинстве. Андриевский грубо сыграл против Квасницы, а еще через 2 минуты из-за чрезмерных эмоций красную получил Ротань.

На 38-й минуте Копына получил разрезающий пас в штрафную от Фаала и точно пробил в дальний угол.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря

Рух – Полесье – 1:0 (обновляется)

Голы: Копына, 38

Красные карточки: Андриевский, 11', Ротань, 13' (за пределами поля)