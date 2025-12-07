Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ
7 декабря в 18:00 стартовал матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» принимает «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».
На 11-й минуте гости остались в меньшинстве. Андриевский грубо сыграл против Квасницы, а еще через 2 минуты из-за чрезмерных эмоций красную получил Ротань.
На 38-й минуте Копына получил разрезающий пас в штрафную от Фаала и точно пробил в дальний угол.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря
Рух – Полесье – 1:0 (обновляется)
Голы: Копына, 38
Красные карточки: Андриевский, 11', Ротань, 13' (за пределами поля)
