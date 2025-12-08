Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КОПЫНА: «У всех нас было сильное желание»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 07:20 |
35
0

Юрий КОПЫНА: «У всех нас было сильное желание»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Полесьем»

08 декабря 2025, 07:20 |
35
0
Юрий КОПЫНА: «У всех нас было сильное желание»
ФК Рух. Юрий Копына

Защитник львовского «Руха» Юрий Копына прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Эмоции очень положительные – хотелось победить и нам это удалось. Наконец-то мы покинули не только зону вылета, но и зону переходных матчей. Все довольны этим результатом. Тренерский штаб поздравил нас с победой, все эмоционально порадовались этому результату. Иван Зинонович сказал, что так держать и мы должны одерживать победы и в дальнейшем.

Что касается эпизода с голом, то Бабукар Фаал сумел зацепиться за мяч и отдал мне передачу. Я забежал в свободную зону и смог точно пробить по воротам. Да, во время матча на поле были эмоциональные моменты со стороны обеих команд, но это вполне нормально. Без этого неинтересно смотреть футбол.

У всех нас было сильное желание добиться положительного результата. Многие болельщики пришли на стадион, и хотелось порадовать их победой в последнем домашнем матче года. Поэтому каждый из нас отдал игре все сто процентов.

Будем максимально настраиваться на заключительный матч в 2025 году. Хотя «Полтава» и ниже «Руха» в турнирной таблице, но этой команде также нужно набирать очки, как и нам. Хочется завершить календарный год победой».

По теме:
Источник: ЛНЗ зимой может продать в Польшу центрального защитника
Источник: защитник Динамо близок к переходу в другую команду
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым сексуальным образом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Юрий Копына
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион
Футбол | 08 декабря 2025, 05:42 0
Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион
Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион

Бражко мог прошлой зимой перейти в клуб АПЛ

Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07 декабря 2025, 08:08 33
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного

Встреча завершилась сухой ничьей

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07.12.2025, 16:55
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
Хоккей | 07.12.2025, 22:56
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 63
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем