Юрий КОПЫНА: «У всех нас было сильное желание»

Защитник львовского «Руха» Юрий Копына прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Эмоции очень положительные – хотелось победить и нам это удалось. Наконец-то мы покинули не только зону вылета, но и зону переходных матчей. Все довольны этим результатом. Тренерский штаб поздравил нас с победой, все эмоционально порадовались этому результату. Иван Зинонович сказал, что так держать и мы должны одерживать победы и в дальнейшем.

Что касается эпизода с голом, то Бабукар Фаал сумел зацепиться за мяч и отдал мне передачу. Я забежал в свободную зону и смог точно пробить по воротам. Да, во время матча на поле были эмоциональные моменты со стороны обеих команд, но это вполне нормально. Без этого неинтересно смотреть футбол.

У всех нас было сильное желание добиться положительного результата. Многие болельщики пришли на стадион, и хотелось порадовать их победой в последнем домашнем матче года. Поэтому каждый из нас отдал игре все сто процентов.

Будем максимально настраиваться на заключительный матч в 2025 году. Хотя «Полтава» и ниже «Руха» в турнирной таблице, но этой команде также нужно набирать очки, как и нам. Хочется завершить календарный год победой».