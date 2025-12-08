Легенда Динамо попал в тюрьму вместе с украинцами

Легендарный динамовец Иван Яремчук в октябре 2025 года оказался за решеткой в Польше после инцидента в одном из казино. Бывшего футболиста содержали в местной тюрьме полтора месяца, а затем его освободили.

Впоследствии Яремчук рассказал, какие условия были в месте лишения свободы и с кем он сидел.

– Какие там были условия, вас не оскорбляли?

– Нет. Условия были нормальные. Со мной также сидели украинцы, поэтому не скучал.

– А наши соотечественники за что сидели?

– В основном за кражи.

