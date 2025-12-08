Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо попал в тюрьму вместе с украинцами
08 декабря 2025, 06:22
Легенда Динамо попал в тюрьму вместе с украинцами

У Яремчука возникли проблемы с законом

08 декабря 2025, 06:22
Легенда Динамо попал в тюрьму вместе с украинцами
ФК Динамо. Иван Яремчук

Легендарный динамовец Иван Яремчук в октябре 2025 года оказался за решеткой в Польше после инцидента в одном из казино. Бывшего футболиста содержали в местной тюрьме полтора месяца, а затем его освободили.

Впоследствии Яремчук рассказал, какие условия были в месте лишения свободы и с кем он сидел.

– Какие там были условия, вас не оскорбляли?

– Нет. Условия были нормальные. Со мной также сидели украинцы, поэтому не скучал.

– А наши соотечественники за что сидели?

– В основном за кражи.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.

Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Al Fredli
От таке виходить інколи із столичних мажорів.Такий стиль життя .Гроші є ума не треба.Цей хоч просто ігроман,але в славній історії ДК є і футболіст кіллер.Погугліть.От чого їх так іноді ковбасить???
Ответить
+1
Перець
Ну хоть 1.5 міс.не грав , може хоть трохи може мізки з'являться
Ответить
+1
