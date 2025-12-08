ФОТО. Невеста Роналду показала идеальные формы на отдыхе

Джорджина Родригес, невеста звезды «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась новой серией снимков в Instagram, вновь взорвав соцсети.

На фото Джорджина демонстрирует подтянутую фигуру в красном бикини, отдыхает на пляже и проводит время с детьми. Подписчики отметили, что модель выглядит безупречно и по-прежнему задает тренды среди WAGs мирового футбола.

Особый интерес вызвал кадр, где Родригес эффектно «бежит» по песку. Комментарии с комплиментами и лайки посыпались мгновенно.

Пара Роналду – Родригес остается одной из самых обсуждаемых в футболе, а свежие фотографии лишь укрепили статус Джорджины.