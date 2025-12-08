Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, киевляне находятся в поиске нового тренера, но не иностранного. Президент столичного клуба Игорь Суркис отверг такой вариант из-за больших рисков.

Ранее бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку должность тренера в первой команде киевского «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.