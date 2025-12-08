Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 07:22 |
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо

Клуб не будет нанимать иностранного специалиста

ФК Динамо. Игорь Суркис

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, киевляне находятся в поиске нового тренера, но не иностранного. Президент столичного клуба Игорь Суркис отверг такой вариант из-за больших рисков.

Ранее бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку должность тренера в первой команде киевского «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
