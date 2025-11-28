Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо

Бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку пост тренера в первой команде киевского Динамо после увольнения Александра Шовковского.

– Чего ожидаете от Игоря Костюка? Его временно назначили руководителем команды. Как вы считаете, это человек, способный полноценно возглавить «Динамо»? Или все же стоит искать другого специалиста?

– У Костюка есть опыт, ну просто он уже работает в структуре давно. Он, я думаю, знает всю кухню изнутри, потому что человеку, который пришел бы со стороны, нужно было бы адаптироваться. А здесь осталось до зимней паузы не так много. Потому я думаю, что это нормальное решение. Здесь будет все зависеть от того, дадут ли ему дальше работать на собрании. Или это временное решение. Но я думаю, что на данном этапе это нормальное решение, – сказал Михалик.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.