Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо

Тарас пока не понимает, дадут ли специалисту работать полноценно

Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку пост тренера в первой команде киевского Динамо после увольнения Александра Шовковского.

– Чего ожидаете от Игоря Костюка? Его временно назначили руководителем команды. Как вы считаете, это человек, способный полноценно возглавить «Динамо»? Или все же стоит искать другого специалиста?

– У Костюка есть опыт, ну просто он уже работает в структуре давно. Он, я думаю, знает всю кухню изнутри, потому что человеку, который пришел бы со стороны, нужно было бы адаптироваться. А здесь осталось до зимней паузы не так много. Потому я думаю, что это нормальное решение. Здесь будет все зависеть от того, дадут ли ему дальше работать на собрании. Или это временное решение. Но я думаю, что на данном этапе это нормальное решение, – сказал Михалик.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Игорь Костюк Тарас Михалик Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
