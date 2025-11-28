Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михалик об увольнении Шовковского: «Имеем то, что имеем»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 12:23 |
Киевляне сменили тренера после поражения от «Омонии» в Лиге конференций

ФК Колос. Тарас Михалик

Экс-защитник «Динамо», а ныне ассистент тренера «Колоса» Тарас Михалик прокомментировал увольнение Александра Шовковского с должности главного тренера киевлян.

– Не удивило ли вас решение руководства «Динамо» уволить Александра Шовковского?

– Не знаю. Удивило или не удивило. Все об этом говорили. Много хейта было. Но ведь такие результаты были... Что сильно удивило, так это то, что в последнее время говорили, что до зимы точно будет работать Александр Шовковский, поэтому не знаю. Имеем то, что имеем.

– А как вы в целом это оцените? Александр Шовковский не показал своей игрой, что может изменить ситуацию? Как вы это чувствовали? Или наоборот – с каждой игрой ощущалось, что всё хуже и хуже, и другого решения быть не могло?

– Ну, не знаю. Они сейчас были в такой, можно сказать, яме. И нельзя сказать, что они хорошо играли, или совсем проваливались. Местами игра была неплохая, где-то моментами её не было. Мы же смотрим с вами, читаем прессу, все на Шовковского в последнее время навалились. Ну, надо уже уходить.

Возможно, он где-то думал, что до зимы, до сборов продержится, а потом что-то будет менять. Не готов сказать. Не знаю ситуацию изнутри, но мы все понимаем, что сейчас у «Динамо» есть проблемы.

Динамо Киев Омония - Динамо Омония Лига конференций Тарас Михалик Александр Шовковский
Иван Чирко Источник: Трибуна
