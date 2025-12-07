Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию

С 5 по 8 декабря проходит 15-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матч, три поединка состоялись в субботу, три – в воскресенье, одна игра вынесена на понедельник.

На вершине таблице черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер (по 32 очка).

Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха (0:1) и осталось на 3-м месте (27) с отставанием в 5 пунктов.

Кривбасс разгромил Александрию (3:0) и вышел на 4-ю позицию (25), подвинув Динамо с 5-го на 6-е место (23).

Игра между Металлистом 1925 и Вересом в Житомире была прервана на 20-й минуте при счете 0:0 из-за неполадок системы освещения.

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 32), Полесье (27), Кривбасс (25) Колос (24), Динамо, Заря (по 23), Металлист 1925 (21).

В опасной зоне: Кудровка (14), Эпицентр (11), Александрия (10), Полтава (9). Два команды покинут УПЛ, еще два будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

15-й тур. 5–8 декабря

05.12. 18:00. Зоря – Карпаты – 1:0

– Карпаты – 1:0 06.12. 13:00. ЛНЗ Черкасы – Оболонь – 3:0

– Оболонь – 3:0 06.12. 15:30. Колос – Шахтер – 0:0

06.12. 18:00. Кудровка – Динамо Киев – 1:2

– 1:2 07.12. 13:00. Кривбасс – Александрия – 3:0

– Александрия – 3:0 07.12. 15:30. Металлист 1925 – Верес – 0:0 (матч прерван, 20 мин)

07.12. 18:00. Рух – Полесье – 1:0

– Полесье – 1:0 08.12. 15:30. Полтава – Эпицентр

Турнирная таблица УПЛ