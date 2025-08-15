Артем БОНДАРЕНКО: «Те ребята, которые не забили пенальти...»
Хавбек Шахтера прокомментировал вылет из Лиги Европы после матча с Панатинаикосом
Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко поделился эмоциями после ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса (0:0, пен. 3:4):
– Очень тяжелый матч для вас. Насколько справедливо поражение?
– Честно, сложно признавать поражение. Думаю, мы выглядели очень неплохо даже в меньшинстве, получалось создавать моменты. Заслуженное поражение или нет — не нам судить. Мы принимаем это поражение и двигаемся дальше все вместе. Нет никаких проблем.
– Чего, на ваш взгляд, не хватило сегодня для прохода в основной раунд?
– Тяжело сказать. Пенальти — это всегда своеобразная лотерея. Не забили — проиграли. Но те ребята, которые не забили... Это часть футбола. Мы все вместе.
– Из этого матча вы вынесете больше позитива или негатива? Даже в меньшинстве вы очень классно защищались и имели большие шансы пройти дальше.
– Сложно сказать, позитив это или негатив. Есть то, что есть. Мы принимаем это поражение, делаем выводы и двигаемся дальше.
– Что можно сказать болельщикам перед матчами с «Серветтом» в Лиге конференций?
– Болейте и поддерживайте команду.
Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)
