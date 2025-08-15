Валерий БОНДАРЬ: «Иногда футбол, можно сказать, тебя наказывает»

Центральный защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь высказался после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого Панатинаикоса (0:0, пен. 3:4):

– Трудный матч для вас, поражение. Вы считаете, заслуженно?

– Я думаю, что если брать в общей сложности два матча, то, наверное, больше заслужили. Но это футбол. И это за то, что мы его любим, любят его болельщики, его любят все. Поэтому иногда он тебя, можно сказать, наказывает. Обидно, что мы покидаем Лигу Европы.

– Сегодня два исключения, в том числе главного тренера. Что вообще тренерский штаб вам сказал после этого поражения в раздевалке?

– Мистер сказал, что он нами гордится, и нам нужно уже смотреть дальше на следующий матч. У нас очень важный матч в чемпионате, будем делать выводы и двигаться дальше.

– Сегодня также была значительная поддержка украинских болельщиков. Следующая игра уже через неделю. Что можете им сказать после такого очень досадного поражения?

– Хочется, прежде всего, сказать им большое спасибо за то, что они приходят на стадион, болеют. Мы всегда чувствуем их поддержку, поэтому хочется, чтобы как можно больше было на следующем матче на стадионе. Мы очень их будем ждать. Для нас очень важна их поддержка, – сказал Бондарь.

