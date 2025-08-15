ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 

Бывший игрок сборной Украины, Днепра, Шахтера и Карпат Артем Федецкий раскритиковал Кауана Элиаса после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между Шахтером и Панатинаикосом (0:0, пен. 3:4).

Элиас пробивал пятое пенальти горняков и не забил, сделав перед ударом длинную задержку, а также пару остановок во время разбега.

«Пенальти – это отдельная тема. Меня раздражает... Вот Элиас, вот пенальти бьет. У него уже был такой горький опыт. В Кубке Украины против Динамо тоже были эти понты – остановился, пробежал, три кувырка сделал, два сальто и что?

Почему не взять и нормально разбежаться? Какой-то момент психологии? Ну и что ты сделал?

Я не буду выражаться в эфире. Просто шок. И куда ты пошел? К Ризныку? Дима, давай тащи снова? Это Лига Европы, это не парк культуры.

Стиль? Какой стиль? У него есть задача – забивать голы. Его для этого и выбрали в Шахтер, чтобы он забивал голы. А не делал непонятно что. Надавать в раздевалке подсрачников, чтобы знал, и все», – сказал Федецкий в эфире УПЛ-ТВ.

Шахтер опустился в Лигу конференций и в четвертом круге отбора третьего по силе еврокубка поборется со швейцарским Серветтом.

Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)