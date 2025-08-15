Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?

14 августа донецкий Шахтер проиграл матчевое противостояние Панатинаикосу в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2025/26.

Горняки уступили греческой команде в серии пенальти – первый матч и ответный поединок + овертаймы завершились со счетом 0:0. 11-метровые точные пробили зеленые – 4:3.

Шахтер опустился в Лигу конференций. Подопечные Арды Турана в четвертом круге отбора поборются со швейцарским Серветтом.

Серветт также, как и Шахтер, вылетел в Q3 ЛЕ. Швейцарцы уступили нидерландскому Утрехту (1:3, 1:2).

Серветт начал еврокубковый отбор с Q2 Лиги чемпионов. Там гранатовые потерпели поражение от Виктории Пльзень (1:0, 1:3).

Шахтер и Серветт проведут матчи Q4 Лиги конференций 21 и 28 августа. Первую игру горняки проведут на условно-домашней арене в польском Кракове, а во втором матче хозяевами будут швейцарцы.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (пен. 3:4) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82