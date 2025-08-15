Моуриньо мечтает о трансфере звезды из Украины. Уже проведены переговоры

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» заинтересовался условиями трансфера украинского вратаря мадридского «Реала». Коуч турецкого гранда Жозе Моуриньо лично хочет видеть украинца в клубе. Лунина мотивирует возможность поработать с эпатажным тренером – он не сказал «Фенербахче» «нет» и размышляет о своем будущем.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.