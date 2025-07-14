Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Агент Мендеш начал поиски нового клуба для Андрея
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.
По информации СМИ, наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
Агент Андрея Жорже Мендеш уже начал поиски нового клуба для украинца.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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