Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации СМИ, наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Агент Андрея Жорже Мендеш уже начал поиски нового клуба для украинца.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».