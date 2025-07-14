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  4. Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Испания
14 июля 2025, 00:02 |
1347
4

Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение

Агент Мендеш начал поиски нового клуба для Андрея

14 июля 2025, 00:02 |
1347
4
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации СМИ, наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Агент Андрея Жорже Мендеш уже начал поиски нового клуба для украинца.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Жорже Мендеш
Дмитрий Олейник Источник: OK Diario
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Комментарии 4
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Vitason
Могу поспорить, никуда он не уйдет,а сайту нужно нормальные новости писать,а не по сто раз одно и тоже!!
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+3
Simar_kr
Мені здається, навіть якщо він взагалі не буде грати, він нікуди не піде))))
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+1
Егор Коваленко
генератор случайных новостей о Лунине работает без остановок
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0
Bond.v.v.
Не дня без Луніна. 
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0
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