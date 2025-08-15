Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
15 августа 2025, 01:37 | Обновлено 15 августа 2025, 01:49
ФК Шахтер

Вечером 14 августа состоялись матчи-ответы третьего раунда (Q3) квалификации Лиги конференций.

По их результатам определены пары 4-го раунда (Q4) отбора в Лигу конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Житомирское Полесье в Q3 ЛК прошло венгерский Пакш, несмотря на гостевое поражение в ответной игре (1:2). Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры забил Таллес Коста (1:2).

Швейцарский Серветт стал оппонентом Шахтера в Q4 ЛК после поражения горняков от Панатинаикоса по пенальти в Q3 ЛЕ (0:0, пен 3:4).

🏆 Лига конференций 2025/25

Квалификация Q4. Ответные матчи, 14 августа

Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6

Все результаты Q3 Лиги конференций

Пары Q4 Лиги конференций

Инфографика

Лига конференций Пакш Руслан Ротань Полесье Житомир Шахтер Донецк Серветт Фиорентина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
