Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Пакш
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 1
Полесье Проходит дальше
14 августа 2025, 23:23 | Обновлено 14 августа 2025, 23:28
2676
0

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

ФК Полесье

Житомирское Полесье вышло в раунд Q4 Лиги конференций 2025/26, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский Пакш и житомирское Полесье.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры забил Таллес Коста (1:2).

Полесье вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной (21 и 28 августа).

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Ответный матч, 14 августа

Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1

Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6

Первый матч – 0:3

Видео голов и обзор матча

Инфографика

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Талес Коста (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Barna Toth (Пакш).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Janos Szabo (Пакш).
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций видео голов и обзор Таллес Коста
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
