  4. Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Лига конференций
Пакш
14.08.2025 20:00 - : -
Полесье
Лига конференций
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК

Проход в плей-офф практически в кармане, нужно только не наделать глупых ошибок

Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
ФК Полесье

В четверг, 14 августа, состоится ответный матч 3 раунда Лиги конференций, в котором будут играть венгерский «Пакш» и житомирское «Полесье». Игра состоится в Пакше (Венгрия) на стадионе «Пакш», начало – в 20:00 по киевскому времени.

Пакш

Неделю назад венгры встречались с житомирской командой Только на старт была более-менее равная игра, однако потом подопечные Ротаня начали планомерно расшатывать защиту и в итоге забили трижды, не пропустив ни разу, после чего ответная игра в Венгрии на 99 процентов становится формальностью.

Тренер «Пакша» Дёрд Богнар признал, что его команда просто играла хуже и уступала на поле во всем. Даже разницу голов тренер признал справедливой.

Между матчами с «Полесьям» «Пакш» провел матч чемпионата Венгрии, в котором сумел победить со счетом 2:1 с голами Хорвата и Ленжера.

Полесье

«Полесье» в первом матче поразило, одержав неожиданную победу 3:0. Голами отличились Андриевский, Бескоровайный и Леднев, а героем матча стал вышедший на позиции левого вингера Борис Крушинский и просто разорвавший фланг, отдав две голевые передачи.

Крушинский в команде является своеобразной затычкой проблемных позиций, который, похоже, не смог бы играть только на воротах, и то не факт. Вот и в этот раз, видимо, снова сыграет на другой позиции, поскольку в конце первого матча левый защитник Богдан Михайличенко получил красную карточку и пропустит и игру в Венгрии, и потенциальную первую игру четвертого раунда, а подменит его, пожалуй, тот же Крушинский.

В чемпионате «стая» в первом туре победила «Карпаты», однако во втором Руслан Ротань решил дать играть дублерам и прогадал, поскольку его команда неожиданно уступила «Колосу» со счетом 0:1.

Статистика встреч

Первая игра между командами неделю назад стала единственной в истории противостояний.

Ориентировочные составы

«Пакш»: Ковачик – Сабо, Киньик, Вечей – Гинора, Папп, Бало, Виндекер, Зеке – Гарасти, Тот

«Полесье»: Волынец – Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Крушинский – Бабенко, Андриевский – Гуцуляк, Леднев, Назаренко – Филиппов

Прогноз на противостояние

Вряд ли снова будет разгром, но потерять такое преимущество житомирская команда не должна.

Пакш
14 августа 2025 -
20:00
Полесье
Пакш Полесье Житомир Лига конференций прогнозы
Сергей Литвиненко
После динамовских страданий ждёт приятный вечер,думаю голов будет сегодня много и полесье сможет сосредоточиться на предвкушении поездки во Флоренцию.класс.
