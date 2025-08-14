Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Лига конференций
Пакш
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 1
Полесье Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 августа 2025, 21:57 | Обновлено 14 августа 2025, 23:29
5194
15

Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

14 августа 2025, 21:57 | Обновлено 14 августа 2025, 23:29
5194
15
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
ФК Пакш

Житомирское «Полесье» провело ответный матч с «Пакшем» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. В первой дуэли с венгерской командой «волки» обеспечили себе комфортное преимущество и были близки к выходу в решающую стадию квалификации.

Житомиряне активно начали поединок, несмотря на попытки хозяев поля оказывать давление высоким прессингом. «Волки» уверенно контролировали мяч и периодически приближались к штрафной «Пакша». Тем не менее, первый по-настоящему опасный момент состоялся у ворот «Полесья». Воспользовавшись скидкой партнера, Виндекер с острого угла пробил выше ворот. Гости едва не ответили результативно, когда Филиппов замкнул прострел Назаренко, и надежно сыграл голкипер Ковачик. Вскоре он снова выручил свою команду, среагировав на еще один удар Филиппова.

И все же, «атомные» завладели территориальным преимуществом, оттеснив гостей к штрафной «Полесья». «Волки» контратаковали нечасто, но их редкие выпады были довольно острые. Особенно перспективно выглядели рывки по левому флангу в исполнении Назаренко.

Футболисты «Пакша» рассчитывали на частые навесы в штрафную соперников и большое количество стандартных положений. В конце концов, это принесло им успех. После навеса с углового мяч долетел до Сабо, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Вскоре едва не удвоил преимущество своей команды Тот, но Волынец выручил гостей.

Вторая половина встречи началась с еще одного неприятного момента для «волков». Тот без сопротивления дошел до штрафного «Полесья», после чего нанес точный удар из-под Сарапия.

Тренерский штаб житомирской команды на такое развитие событий среагировал тройной заменой, пытаясь освежить игру «волков». Гости взяли мяч под контроль и начали искать пути к штрафной соперников. «Атомные» стали действовать более осторожно, ведь они были близки к суперсенсации. И близок к успеху был Зеке, который ворвался в штрафную, совсем немного не попав в дальний угол.

«Волки» старались подолгу разыгрывать мяч, лишив «атомных» возможности атаковать. Но каждый подход хозяев к штрафной «Полесья» вносил нервозность в действия житомирян. Точку в противостоянии они поставили только на шестой компенсированной арбитром минуте. Сделал это Таллес, который совсем недавно вышел на замену. Бразилец сыграл на добивании после удара Йосефи.

«Полесье» гостевой поединок проиграло, но вышло в решающий раунд квалификации Лиги конференций. Там «волков» ждет непростое испытание: дуэль с «Фиорентиной».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Пакш» – «Полесье» – 2:1. Первый матч – 0:3.

Голы: Сабо (39), Тот (49) – Таллес (90+6)

Предупреждения: Сексарди (8), Ошват (89) – Бескоровайный (19), Кравченко (38), Волынец (81)

«Пакш»: Ковачик, Сабо, Киньик, Сексарди (Ленжер, 79), Зеке, Вечеи, Виндекер (Пете, 79), Хиноро (Ошват, 87), Харасти (Папп, 69), Тот, Беде (Хан, 69).

«Полесье»: Волынец, Крушинский, Бескоровайный (Чоботенко, 56), Сарапий, Кравченко, Леднев (Йосефи, 56), Бабенко, Андриевский (Таллес, 90+3), Назаренко (Гонсалвеш, 89), Филиппов (Гайдучик, 56), Гуцуляк.

Арбитр: Даниэль Шлагер (Германия)

Стадион «Пакш» (Пакш, Венгрия)

ПАКШ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Талес Коста (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Barna Toth (Пакш).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Janos Szabo (Пакш).
По теме:
Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье
Пакш Полесье Житомир Лига конференций отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(78)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 19:21 23
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Футбол | 14 августа 2025, 00:09 1
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»

Испанец предупредил лидеров клуба, что они должны постоянно прессинговать

Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14.08.2025, 23:10
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Погано, без очок.
Ответить
+9
Владислав Антонов
Українська команда не з назвою Шахтар чи Динамо пройшла два раунди єврокубків.
Це нонсенс.
Ответить
+8
Insider
Головне що пройшли, далі буде цікаво дивитись, зрозуміло що буде набагато важче, навіть якщо вилітають в наступному раунд всеодно цікаво подивитись.
Ответить
+4
avk2307
Добре що так. Бо штанга за рахунку 2-0 була....
Ответить
+3
fly
Да ладно вам. Це стратегічний план від Ротаня. Не хотіли Фіорентину ще більше лякати.
Ответить
+2
Istm
Ну от можна було просто реалізувати створене в першому таймі і спокійно догравати? Замість цього дурного мотання нервів.
Не знаю, що вони зможуть фіорентині протиставити.
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Ротань заплутал фиалок когда выиграли 3-0. А теперь всё стало на свои места.
Ответить
-1
COBA
Це Ротань хоче заплутати фіалок)))
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Andrew S
Ніхріна собі! Сабо забив в 85 років! Рекорд!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Сразу видно, шансы против Фиорентины есть.
Ответить
-2
Archie1991
Фіорентина порве цей колгосп з фізруком у керма. 
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем