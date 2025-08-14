Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирское «Полесье» провело ответный матч с «Пакшем» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. В первой дуэли с венгерской командой «волки» обеспечили себе комфортное преимущество и были близки к выходу в решающую стадию квалификации.

Житомиряне активно начали поединок, несмотря на попытки хозяев поля оказывать давление высоким прессингом. «Волки» уверенно контролировали мяч и периодически приближались к штрафной «Пакша». Тем не менее, первый по-настоящему опасный момент состоялся у ворот «Полесья». Воспользовавшись скидкой партнера, Виндекер с острого угла пробил выше ворот. Гости едва не ответили результативно, когда Филиппов замкнул прострел Назаренко, и надежно сыграл голкипер Ковачик. Вскоре он снова выручил свою команду, среагировав на еще один удар Филиппова.

И все же, «атомные» завладели территориальным преимуществом, оттеснив гостей к штрафной «Полесья». «Волки» контратаковали нечасто, но их редкие выпады были довольно острые. Особенно перспективно выглядели рывки по левому флангу в исполнении Назаренко.

Футболисты «Пакша» рассчитывали на частые навесы в штрафную соперников и большое количество стандартных положений. В конце концов, это принесло им успех. После навеса с углового мяч долетел до Сабо, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Вскоре едва не удвоил преимущество своей команды Тот, но Волынец выручил гостей.

Вторая половина встречи началась с еще одного неприятного момента для «волков». Тот без сопротивления дошел до штрафного «Полесья», после чего нанес точный удар из-под Сарапия.

Тренерский штаб житомирской команды на такое развитие событий среагировал тройной заменой, пытаясь освежить игру «волков». Гости взяли мяч под контроль и начали искать пути к штрафной соперников. «Атомные» стали действовать более осторожно, ведь они были близки к суперсенсации. И близок к успеху был Зеке, который ворвался в штрафную, совсем немного не попав в дальний угол.

«Волки» старались подолгу разыгрывать мяч, лишив «атомных» возможности атаковать. Но каждый подход хозяев к штрафной «Полесья» вносил нервозность в действия житомирян. Точку в противостоянии они поставили только на шестой компенсированной арбитром минуте. Сделал это Таллес, который совсем недавно вышел на замену. Бразилец сыграл на добивании после удара Йосефи.

«Полесье» гостевой поединок проиграло, но вышло в решающий раунд квалификации Лиги конференций. Там «волков» ждет непростое испытание: дуэль с «Фиорентиной».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Пакш» – «Полесье» – 2:1. Первый матч – 0:3.

Голы: Сабо (39), Тот (49) – Таллес (90+6)

Предупреждения: Сексарди (8), Ошват (89) – Бескоровайный (19), Кравченко (38), Волынец (81)

«Пакш»: Ковачик, Сабо, Киньик, Сексарди (Ленжер, 79), Зеке, Вечеи, Виндекер (Пете, 79), Хиноро (Ошват, 87), Харасти (Папп, 69), Тот, Беде (Хан, 69).

«Полесье»: Волынец, Крушинский, Бескоровайный (Чоботенко, 56), Сарапий, Кравченко, Леднев (Йосефи, 56), Бабенко, Андриевский (Таллес, 90+3), Назаренко (Гонсалвеш, 89), Филиппов (Гайдучик, 56), Гуцуляк.

Арбитр: Даниэль Шлагер (Германия)

Стадион «Пакш» (Пакш, Венгрия)

ПАКШ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА