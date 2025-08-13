Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14.08.2025 20:00
Пакш – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

ФК Полесье

В четверг, 14 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Пакш» и «Полесье». Матч пройдет в Пакше на одноименном стадионе, игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Первая дуэль команд неожиданно завершилась разгромной победой «волков», которые одолели соперников со счетом 3:0. Голы в ворота «Пакша» забивали Андриевский, Бескоровайный и Леднев. Неприятным моментом первой игры стало удаление Михайличенко, который не сможет помочь своим партнерам в ответном матче. После еврокубкового противостояния житомирская команда в рамках 2-го тура УПЛ с минимальным счетом на своем поле проиграла «Колосу». «Пакш» в своем национальном чемпионате обыграл «Уйпешт» со счетом 2:1 и после трех туров занимает вторую позицию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Пакш» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
