Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Житомирское Полесье вышло в раунд Q4 Лиги конференций 2025/26, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский Пакш и житомирское Полесье.

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры забил Таллес Коста (1:2).

Полесье вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной (21 и 28 августа). Первую игру волки проведут на условно-домашней арене в словацком Прешове, а во втором матче хозяевами будут фиалки.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Ответный матч, 14 августа

Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1

Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6

Первый матч – 0:3

Инфографика