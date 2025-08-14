Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной
Житомирское Полесье вышло в раунд Q4 Лиги конференций 2025/26, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский Пакш и житомирское Полесье.
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры забил Таллес Коста (1:2).
Полесье вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной (21 и 28 августа). Первую игру волки проведут на условно-домашней арене в словацком Прешове, а во втором матче хозяевами будут фиалки.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q4
Ответный матч, 14 августа
Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1
Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6
Первый матч – 0:3
Инфографика
