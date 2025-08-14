Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Лига конференций
14 августа 2025, 22:03 | Обновлено 14 августа 2025, 23:30
5394
5

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной

14 августа 2025, 22:03 | Обновлено 14 августа 2025, 23:30
5394
5
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
ФК Полесье. Руслан Ротань

Житомирское Полесье вышло в раунд Q4 Лиги конференций 2025/26, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

14 августа в 20:00 в поединке Q3 ЛК встречались венгерский Пакш и житомирское Полесье.

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

В ответной игре за Пакш голы забили Янош Сабо и Барна Тот, однако хозяевам поля этого не хватило. У Полесья в конце игры забил Таллес Коста (1:2).

Полесье вышло в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной (21 и 28 августа). Первую игру волки проведут на условно-домашней арене в словацком Прешове, а во втором матче хозяевами будут фиалки.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Ответный матч, 14 августа

Пакш (Венгрия) – Полесье (Украина) – 2:1

Голы: Янош Сабо, 39, Барна Тот, 48 – Таллес Коста, 90+6

Первый матч – 0:3

Инфографика

По теме:
Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций статистические расклады Фиорентина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 августа 2025, 23:10 0
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 21
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Футбол | 14.08.2025, 00:13
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 17:54
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fly
Якщо зберуться, в першшому матчі шанси є… дивлячись що це перший матч сезону у фіалок плюс можлива недооцінка. Але тільки перший матч. Пройти далі буде чудом із чудес..
Ответить
0
andruha40
І на цьому вовкам спасибі!!!
Ответить
0
Wlad West
Ну, шо - а усе, чао.
Ответить
0
a.fedorenko1953
Дерев'яні вавки,на сніданок фіалковим.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем