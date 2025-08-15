Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Лига Европы
15 августа 2025, 00:43 | Обновлено 15 августа 2025, 01:05
331
0

Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо

Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

15 августа 2025, 00:43 | Обновлено 15 августа 2025, 01:05
331
0
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
ФК Шахтер

Вечером 14 августа состоялись матчи-ответы третьего раунда (Q3) квалификации Лиги Европы.

По их результатам определены пары 4-го раунда (Q4) отбора в Лигу Европы.

В Кракове встречались команды Шахтер и Панатинаикос. Первый матч неделей ранее в Афинах завершился вничью 0:0. Во втором матче на табло тот же результат (0:0). В серии пенальти точнее была греческая команда (пен. 4:3).

Панатинаикос выйдет в Q4 Лиги Европы на турецкий Самсунспор. Шахтер продолжит выступления в Q4 Лиги конференций со швейцарским клубом Серветт.

В Q4 Лиги Европы будет участвовать киевское Динамо, которое вылетело из Лиги чемпионов после поражения от Пафоса (0:1, 0:2). Соперником столичного клуба станет Маккаби Тель-Авив. Матчи пройдут 17 и 24 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0, пен. 3:4 (первый матч – 0:0)

Серия пенальти: Назарина (штанга), Ионидис (0:1), Винисиус Тобиас (1:1), Еремеев (1:2), Бондаренко (2:2), Сиопис (не забил), Невертон (3:2), Чиривелла (3:3), Кауан Элиас (сейв), Зарури (выше ворот), Педро Энрике (сейв), Даниель Мансини (3:4)

КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Бех Соренсен, 9, Паулиньо, 17

Бранн (Норвегия) – Хеккен (Швеция) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Де Руве, 38 (автогол)

Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Мади Камара, 115

Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)

Брейдаблик (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Гуннлаугссон, 61 (пен) – Бильбия, 7, Вальгейрссон, 47

Дрита (Косово) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43

Утрехт (Нидерланды) – Серветт (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80

Брага (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Салазар, 19 (пен), 45+5

Легия (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

Все результаты Q3 Лиги Европы

Все пары Q4 Лиги Европы

Инфографика

По теме:
Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Лига Европы Панатинаикос ПАОК Риека Брага Мидтьюлланд Зриньски Мостар Бранн Серветт Фредрикстад Утрехт Шахтер Донецк ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив АЕК Ларнака Легия Варшава ФКСБ (Стяуа) Бухарест Хеккен выбор редакции Вольфсбергер статистические расклады Дрита КуПС РФШ Рига Ноа Ереван Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Шахтер - Панатинаикос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Футбол | 14 августа 2025, 21:57 15
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 4
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Футбол | 14.08.2025, 23:42
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 02:11
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем