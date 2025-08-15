Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо

Вечером 14 августа состоялись матчи-ответы третьего раунда (Q3) квалификации Лиги Европы.

По их результатам определены пары 4-го раунда (Q4) отбора в Лигу Европы.

В Кракове встречались команды Шахтер и Панатинаикос. Первый матч неделей ранее в Афинах завершился вничью 0:0. Во втором матче на табло тот же результат (0:0). В серии пенальти точнее была греческая команда (пен. 4:3).

Панатинаикос выйдет в Q4 Лиги Европы на турецкий Самсунспор. Шахтер продолжит выступления в Q4 Лиги конференций со швейцарским клубом Серветт.

В Q4 Лиги Европы будет участвовать киевское Динамо, которое вылетело из Лиги чемпионов после поражения от Пафоса (0:1, 0:2). Соперником столичного клуба станет Маккаби Тель-Авив. Матчи пройдут 17 и 24 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0, пен. 3:4 (первый матч – 0:0)

Серия пенальти: Назарина (штанга), Ионидис (0:1), Винисиус Тобиас (1:1), Еремеев (1:2), Бондаренко (2:2), Сиопис (не забил), Невертон (3:2), Чиривелла (3:3), Кауан Элиас (сейв), Зарури (выше ворот), Педро Энрике (сейв), Даниель Мансини (3:4)

КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Бех Соренсен, 9, Паулиньо, 17

Бранн (Норвегия) – Хеккен (Швеция) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Де Руве, 38 (автогол)

Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Мади Камара, 115

Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)

Брейдаблик (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Гуннлаугссон, 61 (пен) – Бильбия, 7, Вальгейрссон, 47

Дрита (Косово) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43

Утрехт (Нидерланды) – Серветт (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80

Брага (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Салазар, 19 (пен), 45+5

Легия (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

