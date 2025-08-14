Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 августа 2025, 12:23
Стало известно, где сборная Украины проведет гостевой матч против Франции

Подопечные Сергея Реброва сыграют с «трехцветными» в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу узнала, на каком стадионе ей предстоит сыграть против национальной команды Франции в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

На официальном сайте УЕФА указано, что матч между Францией и Украиной пройдёт в Париже на арене «Парк де Пренс».

Поединок состоится 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Соперниками сборной Украины в группе D станут Франция, Азербайджан и Исландия.

Календарь матчей сборной Украины в группе D:

1 тур. 05.09.2025

Украина – Франция 21:45

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан – Украина 19:00

3 тур. 10.10.2025

Исландия – Украина 21:45

4 тур. 13.10.2025

Украина – Азербайджан 21:45

5 тур. 13.11.2025

Франция – Украина 21:45

6 тур. 16.11.2025

Украина – Исландия 19:00

сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу стадион Парк де Пренс чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Париж стадионы Сергей Ребров
Андрей Витренко Источник: УЕФА
