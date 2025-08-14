Стало известно, где сборная Украины проведет гостевой матч против Франции
Подопечные Сергея Реброва сыграют с «трехцветными» в Париже
Сборная Украины по футболу узнала, на каком стадионе ей предстоит сыграть против национальной команды Франции в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
На официальном сайте УЕФА указано, что матч между Францией и Украиной пройдёт в Париже на арене «Парк де Пренс».
Поединок состоится 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Соперниками сборной Украины в группе D станут Франция, Азербайджан и Исландия.
Календарь матчей сборной Украины в группе D:
1 тур. 05.09.2025
Украина – Франция 21:45
2 тур. 09.09.2025
Азербайджан – Украина 19:00
3 тур. 10.10.2025
Исландия – Украина 21:45
4 тур. 13.10.2025
Украина – Азербайджан 21:45
5 тур. 13.11.2025
Франция – Украина 21:45
6 тур. 16.11.2025
Украина – Исландия 19:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения
Специалист считает, что Андрей Ярмоленко усилил бы «Пафос»