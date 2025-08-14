Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги

Чего только не сделаешь, чтобы заработать, да? Тем более, если ты едва сводишь концы с концами. Как «Барселона», например. Желание получить немного (или не немного) больше денег иногда заводит довольно далеко – аж до США. Там «Барселона» планирует провести свой поединок против «Вильярреала» в Ла Лиге. Событие состоится ближе к Новому году, сейчас единственный вопрос – где. ФИФА уже имеет на столе бумажку с содержанием «пожалуйста, разрешите». Может произойти историческое событие. И очень денежное. Потому что если на КЧМ некоторые топ-команды прибегали к ротации и экономили силы из-за относительно низкого престижа турнира, то вот «Барселона» в США точно таким заниматься не будет, потому что это Ла Лига, где каждый балл – на вес золота. Поэтому будет играть лучшими и соберет полный стадион. А еще такого рода обновление сделает неудобным изучение статистики, потому что у одной команды 19 домашних матчей за сезон, а у другой – 18. Куда относить этот американский матч?

На этот вопрос я отвечать сегодня не буду, но на некоторые другие – да. О сезоне Ла Лиги: кто выиграет титул, финиширует в топ-4, вернется в еврокубки и вылетит? Все успеем обсудить, а в конце еще таблицу Примеры спрогнозируем. Если на какое-то событие есть линия букмекера, подброшу также и коэффициент.

Реал Мадрид выиграет титул, кф. 1.8

Да, сразу начнем с «главного блюда». Титул вернется в Мадрид. И нет, это не моя вера в Хаби. Даже наоборот: я предполагаю, что Алонсо будет крайне трудно и даже весной «Реал», если выбирать между двумя крайностями – тренерская команда и коллектив, который играет хаотично и сам по себе, – будет ближе ко второй. Но даже так может набрать 90+ очков в чемпионате. Секрет прост: один из лучших составов в мире. Здесь нет баланса – это факт, и это подсветил поединок с «ПСЖ» на КЧМ. И дуэли с «Арсеналом» в ЛЧ также подсветили. И личные встречи с «Барселоной». Но заметьте: это всего 7 случаев за весь сезон в сумме, в ЛЛ – только 2. Уровень сопротивления в Примере таков, что «Реал» может иметь слабую оборону и ленивых в работе без мяча форвардов – и все равно выиграть разгромно. Потому что настолько велика пропасть в классе.

Что бы ни делал Алонсо, «Реал» в любом случае будет побеждать регулярно. Он влияет «только» на количество побед. Определяет, будет ли их 25+ или 30+ в Ла Лиге. А Хаби – так-то крутой тренер. Если научит команду за год хоть чему-то, что умел его «Байер», то выиграет несколько «лишних» матчей. Но, честно говоря, решающим должно стать другое – длина скамейки запасных. Там «Реал» имеет, например, Гюлера и Диаса. А «Барселона»? Каталонцы могут рассчитывать на многих своих топов, но все они найдут себе место в основе. На скамейке значительно слабее исполнители. «Реал» в предыдущем сезоне некоторое время прожил без Мбаппе, Вини, Карвахаля, Куртуа, Рюдигера, Милитао и т.д. У «Барселоны» затяжных травм почти не было. Результат – 4 очка разницы в чемпионате. Показательно, на мой взгляд.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» доказал, что умеет проходить форс-мажорные периоды без сумасшедших очковых потерь. «Барселона» этого не доказывала. А с ее интенсивным футболом совсем избегать травм 2 года – что-то нереальное. В этом сезоне повреждений будет больше. Вылет Ямаля – удар по креативу. Вылет Рафиньи – минус голы в крупных матчах. Вылет Педри – крах центра поля. Некоторых футболистов просто не заменить. Да и Левандовский не молодеет. В прошлом сезоне всегда уходил на 60-70 минутах, все равно на короткое время выбыл весной из-за травмы на фоне усталости. Рэшфорд не подменит его достаточно хорошо, а Роберт вряд ли снова будет столь же эффективным. И я вам даже не говорю еще о рисках второго сезона Флика, который в первый в «Баварии» выиграл треб, а в следующем году – только чемпионат. «Барселона» вряд ли выжмет из себя больше, чем в прошлом розыгрыше. А этого не хватит, если «Реал» наберет 90+ очков.

В один абзац об «Атлетико». Мне очень нравится трансферная кампания команды. Подписание Распадори вообще встретил улыбкой Чеширского Кота. Но насколько же команда опаздывает! Речь идет о годах. Подписали альтернативу Коке? Хорошо, но стоило сделать это еще в 2023-м. Взяли новых защитников, вот прямо и левого, и правого, и центрального? Замечательно, но ведь еще прошлым летом все говорили, что оборона – ужас. И так со всем. Распадори уже 3 года сидит в запасе «Наполи», так что можно было вытащить его оттуда раза 4 уже минимум. Но вот только сейчас попробовали – и получилось. «Атлетико» стал сильнее летом, но не настолько, чтобы претендовать на рекордные 90+ баллов. А, кажется, именно такую отметку придется пересечь, чтобы выиграть трофей Ла Лиги. Команда растет слишком медленно. И Симеоне меняется в таком же темпе. Может, через год мадридцы будут готовы. Или через два. Или через...

Атлетик в топ-4, кф. 2.63

Пойдем нестандартным путем. Что вообще может случиться с любой командой, чтобы она провалилась после успешного сезона? Потеря тренера. Существенные изменения в составе. Стремительный прогресс конкурентов. Кризис звезды. Обойма постарела. Еврокубки наведались... Пожалуй, это основное. Давайте прямо идти по этому списку. Вальверде остался в клубе. Он, когда тренировал «Барселону», каждый год позорился в плей-офф ЛЧ, зато выигрывал чемпионат за чемпионатом. Потому что король дистанции. Весомая летняя потеря – де Маркос. Но тот просто карьеру закончил. Взяли нового правого защитника с опытом игры в Ла Лиге. Стало быть, слабее не стали. Главная звезда – Уильямс. Он сдал в предыдущем сезоне, потому что ему не позволили перейти в «Барселону». А этим летом он сам отказался от этой идеи. Решил остаться. Теперь будет играть на эмоциональном подъеме.

Я думаю, не только он. Потому что удержать футболиста после предложения со стороны «Барселоны» – это то, что может сделать только большая команда. Что ж, тогда «Атлетик» – именно такая. Другие игроки также получили сигнал, что, видите, звезда решила, что здесь лучше и также можно побеждать. Если кто-то в Бильбао до сих пор не верил, что команда способна на чудеса, то теперь поверит. В составе есть опытная молодежь (до 23) и ветераны (30+), поэтому баланс сохранен, о какой-то старости говорить не приходится. ЛЧ? Конечно, отнимет много сил. Но в предыдущем сезоне «Атлетик» уже играл в ЛЕ, причем дошел до полуфинала. Вряд ли в ЛЧ проведет больше матчей, чем провел в Европе в прошлом розыгрыше. Тогда почему должен выступить существенно хуже, чем год назад? В предыдущем сезоне лучшей командой Ла Лиги вне зоны ЛЧ стал «Бетис», который набрал аж на 10 очков меньше.

Раз уж заговорили о «Бетисе», давайте вспомним всех возможных конкурентов «Атлетика». В Испании довольно редко кто-то выдает +много позиций в таблице по сравнению с предыдущим сезоном, поэтому рассматриваем в качестве претендентов на топ-4 только тех, кто был высоко в прошлом розыгрыше. «Бетис» продолжит играть для зрителя и фаната, а не на результат. Все новые трансферы – подписания техничных исполнителей. То есть под стиль, а не под гарантированное усиление. Пожалуй, коллектив действительно прибавит, но в решающих и судьбоносных матчах будет страдать из-за желания сыграть красиво, а не эффективно. «Вильярреал» потерял креативного Хава Баэну и квалифицировался в еврокубки, поэтому регрессирует по сравнению с предыдущим розыгрышем. Топ-4 Испании предыдущего сезона пропускала максимум 39 голов в чемпионате, «Сельта» – 57. И летом пошла за новичками в атаку. Без защиты в ЛЧ через Ла Лигу не квалифицироваться.

Реал Сосьедад в топ-6

До чего дожили! «Реал Сосьедад» потерял летом Субименди и Альгуасиля – а я все равно нарисовал его в топ-6. На самом деле прощание с сильным главным тренером – к лучшему. Там что-то из разряда Симеоне в «Атлетико», но еще и без денег: специалист классный, но пересидел и не может выжать максимум из исполнителей. Новый тренер – тот, который руководил дублем. В структуре клуба уже 9 лет, поэтому всех здесь знает. Рискует ли «Сосьедад»? Да, потому что есть примеры, когда такие «ленивые» тренерские решения окончательно добивали команды. Но этот клуб в положении, когда похоронить его достояние будет очень трудно. Нет Субименди? Ну, проблема, но даже так состав в топ-5 по цене и в топ-7 по зарплатам в чемпионате. Есть сильный вратарь, дорогие защитники, сборники в нападении. Это все еще сильная команда. Просто в довольно длительном кризисе. Даже сам факт смены тренера может помочь.

Что точно поможет – это отсутствие еврокубков. Потому что именно из-за них началось падение «Реал Сосьедада». Команда играла в интенсивный футбол и даже шокировала в ЛЧ «ПСЖ» (не победила в плей-офф, но впечатлила). Но сил просто не хватило для того, чтобы выигрывать везде. В еврокубковые недели «Реал» уступал в Ла Лиге. В какой-то момент выпал из еврокубковой зоны и совсем сник. В отчаянии провел еще год. Теперь никакие еврокубки не помешают. В прошлом сезоне «Наполи» без них выиграл титул Серии А, а «Марсель» квалифицировался в ЛЧ: вот настолько сильно может помочь недельный цикл тренировок. Теперь очередь «Реал Сосьедада» хотя бы финишировать в топ-6. Повезло, что все серьезные конкуренты будут играть два раза в неделю. Разве что кроме «Севильи», но та в таком кризисе, что ставить на нее в этой гонке будет только кто-то очень авантюрный. Точно не я. А вот на «Сосьедад» – вполне.

Овьедо вылетит, кф. 1.83

Клуб не просто так на протяжении десятилетий не играл в Ла Лиге. Это маленькая команда, у которой нет денег. Но которой посчастливилось когда-то воспитать Санти Касорлу. Затем повезло, что карьера того не сложилась так, как могла бы, поэтому он вернулся доигрывать в клуб своей юности. И доиграл так, что «Овьедо» получил право сыграть в Ла Лиге. Не знаю даже, что именно рассказать о масштабе проблемы... Основной вратарь – глубокий резервист «Атлетико» Молдован. 3 года в Мадриде – 3 года в арендах. Главные летние трансферы – сохранения тех, кто уже был в команде. Стандартная система, когда клуб низшей лиги берет футболистов в аренду, повышается – и убивается просто ради того, чтобы их не потерять. Есть 2-миллионный звездный новичок, который не прижился ни в Сербии, ни в Нидерландах. Я так понимаю, «Овьедо» зашел просто напомнить нам о существовании Касорлы. Спасибо и до свидания.

Лучший ассистент – Баэна, кф. 3.75

Getty Images/Global Images Ukraine. Алек Баэна

Один из главных талантов поколения испанского футбола. В предыдущем сезоне отдавал в среднем по 3 ключевых паса за матч в Ла Лиге – больше всех в чемпионате. Ямаль и Иско были хуже в этом аспекте. За 2 последних сезона в «Вильярреале» футболист ассистировал в одной только Примере суммарно 23 раза. Кстати, ожидаемых голевых передач на отрезке также 23, поэтому если бы партнеры немного оверперформили (с сильными ассистентами такое бывает регулярно), Баэна вообще бы улетел в космос по этому показателю. Но и так достаточно, чтобы привлечь внимание «Атлетико». В Мадриде годами ищут способ забивать больше голов, в последнее время пришли к мысли, что можно просто взять очень креативных исполнителей. Вот вам Альварес. Теперь Баэна. Еще есть Гризманн. Потенциально топ-тройка, которая будет разыгрывать комбинации на троих.

Кто бы мог потягаться с Баэной за статус лучшего ассистента чемпионата? Если его норма за сезон – 10+, то с топ-партнерами и в сильной команде он сможет пересечь отметку в 15 голевых передач. А способных отдать так много в нерезультативной Испании единицы. В предыдущем розыгрыше даже 7+ записали на свой счет только 12 футболистов. Лучшие – Ямаль (13) и Рафинья (10). Последний провел свой рекордный сезон и вообще «сезон жизни», но все равно даже не был близок к отметке в 15. Ламин способен прогрессировать, но без топ-результативности Рафиньи и Левандовского (оба скорее сдадут, чем сумеют добавить) будет вынужден чаще бить по воротам, а не пасовать под удары. Кстати, Баэна даже в «Вильярреале» почти не уступал ему по xA/90 минут (0.43 против 0.45).

Лучший бомбардир – Мбаппе, кф. 1,73

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

На старте предыдущего сезона смотрел на YouTube несколько роликов о том, как плохо играет Килиан в Мадриде – а потом он выиграл Золотую бутсу Европы. 5 сезонов подряд в Л1 француз не мог забить 30, а в «Реале» и ЛЛ сумел с первой же попытки отличиться 31 раз. Варианта 2: либо в Примере проще забивать голы, либо настолько Мбаппе мотивирован отличиться в футболке «Реала». Я думаю, одновременно и то, и другое. Мотивация никуда не исчезнет. А в ЛЛ традиционно будут чуть меньше бить по ногам (потому что здесь судьи более регулярно наказывают нарушителей желтыми карточками). Килиан снова забьет много. Нет Родриго? Минус один партнер, с которым нужно делить голы. В «Реале» сейчас 2.5 финишера, способных регулярно отличаться: Мбаппе, Вини и Гарсия. Вся ставка впереди будет сделана на француза. С ним такое уже было в Париже и сборной Франции, поэтому он не оплошает.

Не знаю, поможет ли такая фиксация на Мбаппе «Реалу» выигрывать все матчи в сезоне, но забивать Килиану – точно да. Если снова наберет 30+, то никто его не догонит. Даже 25+. В предыдущем розыгрыше относительно близок был Левандовский (27), но старик не сможет выдать еще один такой сумасшедший сезон. Возраст помешает. Футболистов из клубов вне топ-3 не рассматриваем вообще. Рафинья забил 18 в свой лучший год. Ямаль, это интересно, все прогрессирует, но по сравнению с позапрошлым сезоном в прошлом добавил в полтора раза и по xG/матч, и по xA/поединок. То есть он не становится более нацеленным на ворота. Даже если станет – только сравняет свои показатели голов и ассистов. Действительно интересно выглядит Альварес, но в предыдущем сезоне забил лишь 17, и это при топ-реализации. Чтобы иметь 25+, нужен прорыв «Атлетико». Такой не планируется.

Какой будет турнирная таблица?

Прокомментирую то, что не успел в основном блоке. «Бетис» финиширует в топ-5 и будет ждать решения судьбы дополнительных путевок в ЛЧ. Если вдруг такая нарисуется для Испании – он ее заберет. «Сельта» из-за участия в ЛЕ и инвестиций только в атаку потеряет несколько строчек. Верю в возвращение «Севильи» в первую половину таблицы и в претенденты на еврокубки. Там новый тренер-аргентинец и 0 (ноль!) потраченных денег летом. Кажется, эпоха хаоса завершена – теперь есть надежда на порядок. Выбросил из топ-10 «Осасуну» и «Валенсию», которые потеряли Сарагосу и Мамардашвили соответственно, и оказалось, что здесь должна финишировать «Мальорка». Сам удивлен. «Хетафе» и «Алавес», носители гена антифутбола, должны завершить чемпионат где-то далеко от зоны вылета и близко друг к другу.

«Райо» сыграет в квалификации ЛК. Пройдет в этап лиги – не сможет соревноваться одновременно эффективно и там, и в Ла Лиге. Но даже если все же не квалифицируется, то вряд ли прыгнет выше головы во втором сезоне подряд, да еще и без хороших трансферов летом. «Жирона» с подписаниями а-ля Лемар может претендовать только на успешную борьбу за жизнь. «Эльче» верит в сохранение с самым дешевым составом дивизиона – а я нет. Главная борьба за жизнь – между «Леванте» и «Эспаньолом». Новичок является чемпионом Сегунды, но имеет тренера без опыта работы на таком уровне. А каталонцы после потери Гарсии просто обязаны страдать. Потому что тот был лучшим вратарем Испании по показателю пост-шота (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными), а вот атака забила с игры только 13 голов за весь чемпионат – меньше всех в ЛЛ.

Вероятно, это будет битва неудачников. В предыдущем сезоне для сохранения прописки «Леганесу» не хватило даже 40 очков, но теперь будет достаточно, например, 35-ти. Не вижу сильных аргументов за «Леванте» пока, поэтому поставлю на «Эспаньол».