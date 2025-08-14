ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги подписал украинского форварда

Столичный клуб Германии, «Унион» Берлин, официально объявил о переходе 18-летнего украинского нападающего Дмитрия Богданова.

Информация об условиях трансфера Богданова из «Динамо» Дрездена в «Унион» отсутствует.

Молодой футболист будет тренироваться с основной командой «Униона», параллельно выступая за молодежный состав клуба U-19.

«Переход в «Унион» – это отличная возможность для меня. Я хочу максимально многому научиться на тренировках с профессиональной командой и внести свои качества в игру U-19.

Для меня важно постепенно прогрессировать и хорошо адаптироваться в Берлине. Я буду усердно работать каждый день, чтобы развиваться дальше и оправдать доверие клуба», – сказал Богданов.

На счету украинца шесть матчей в составе главной команды «Динамо» Дрездена, в которых нападающий отдал одну результативную передачу. Кроме того, на уровне U-19 Богданов провел 31 матч, забил 27 голов и сделал семь ассистов.