Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
14 августа 2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги подписал украинского форварда

Дмитрий Богданов заключил контракт с «Унионом»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги подписал украинского форварда
ФК Унион. Дмитрий Богданов

Столичный клуб Германии, «Унион» Берлин, официально объявил о переходе 18-летнего украинского нападающего Дмитрия Богданова.

Информация об условиях трансфера Богданова из «Динамо» Дрездена в «Унион» отсутствует.

Молодой футболист будет тренироваться с основной командой «Униона», параллельно выступая за молодежный состав клуба U-19.

«Переход в «Унион» – это отличная возможность для меня. Я хочу максимально многому научиться на тренировках с профессиональной командой и внести свои качества в игру U-19.

Для меня важно постепенно прогрессировать и хорошо адаптироваться в Берлине. Я буду усердно работать каждый день, чтобы развиваться дальше и оправдать доверие клуба», – сказал Богданов.

На счету украинца шесть матчей в составе главной команды «Динамо» Дрездена, в которых нападающий отдал одну результативную передачу. Кроме того, на уровне U-19 Богданов провел 31 матч, забил 27 голов и сделал семь ассистов.

Дмитрий Богданов Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги Динамо Дрезден
Андрей Витренко Источник: ФК Унион
