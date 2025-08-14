Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом

Клуб АПЛ Фулхэм активно ведет переговоры с Шахтером по поводу трансфера вингера Кевина, за которого украинский клуб хочет 50 миллионов евро.

Сообщается, что лондонцы не готовы платить такие деньги, однако продолжают переговоры из-за недовольства наставника Марко Силвы. Летом клуб подписал только одного новичка – и того свободным агентом.

Тренер требует усилить атаку, и это играет на руку Шахтеру.

«Фулхэм очень пассивно проводит трансферное окно. Очень тихое окно, и нам повезло, что во время предсезонки никто не травмировался, потому что нам не хватает игроков. Надеюсь, клуб до конца трансферного окна подпишет новичков».

«У нас есть план, переговоры идут», – сказал Силва.