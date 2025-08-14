Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Англия
14 августа 2025, 19:25 | Обновлено 14 августа 2025, 19:56
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом

Марко Силва требует усиление состава

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Клуб АПЛ Фулхэм активно ведет переговоры с Шахтером по поводу трансфера вингера Кевина, за которого украинский клуб хочет 50 миллионов евро.

Сообщается, что лондонцы не готовы платить такие деньги, однако продолжают переговоры из-за недовольства наставника Марко Силвы. Летом клуб подписал только одного новичка – и того свободным агентом.

Тренер требует усилить атаку, и это играет на руку Шахтеру.

«Фулхэм очень пассивно проводит трансферное окно. Очень тихое окно, и нам повезло, что во время предсезонки никто не травмировался, потому что нам не хватает игроков. Надеюсь, клуб до конца трансферного окна подпишет новичков».

«У нас есть план, переговоры идут», – сказал Силва.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
New Zealander
"і це грає на руку Шахтарю"... Ну я б не сказав що продаж лідера команди зіграє на руку. От коли за великі гроші продаєш шлак - то це "на руку". Запитайте у Астон Вілли наприклад. Грілліш і 117 мільйонів...От там було "на руку"
