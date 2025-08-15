Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить стамбульский клуб «Фенербахче». Спортивный директор турецкого клуба Девин Озек встретился с Зинченко. Он сказал, что Жозе Моуринью хочет видеть его в клубе. Александр ответил: «После разговора с семьей и агентом я приму решение и свяжусь с вами».

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.