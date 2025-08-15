Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб

Александру нужно посоветоваться с семьей

Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить стамбульский клуб «Фенербахче». Спортивный директор турецкого клуба Девин Озек встретился с Зинченко. Он сказал, что Жозе Моуринью хочет видеть его в клубе. Александр ответил: «После разговора с семьей и агентом я приму решение и свяжусь с вами».

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

По теме:
Александер Исак огласил забастовку и пропустит старт АПЛ
Манчестер Сити попрощается с полузащитником. Фабрицио Романо подтвердил
Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена
Фенербахче трансферы Арсенал Лондон чемпионат Турции по футболу Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14 августа 2025, 18:45 4
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина

У Александра проблемы со здоровьем

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
Футбол | 15.08.2025, 00:43
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0
Футбол | 15.08.2025, 06:39
Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0
Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0
Serhii P.
"Фенербахе" потрібно було вести перемовини про перехід з Владою Седан, а не з Зінченком. Він там рішення не приймає.
Ответить
0
India Life
Ну а що такого, с Зенiтом можна буде знову товариську зустрiч провести
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 5
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 9
Бокс
