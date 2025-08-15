Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации известного портала Transferfeed, Довбика предложили подписать «Борнмуту» после того, как англичане продали Илью Забарного в «ПСЖ». Цена трансфера оценивается в 30 миллионов евро. «Борнмут» пока в раздумьях, стоит ли подписывать основного форварда сборной Украины за такие деньги.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».