  4. Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины
Англия
15 августа 2025, 04:18
Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины

Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ

Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации известного портала Transferfeed, Довбика предложили подписать «Борнмуту» после того, как англичане продали Илью Забарного в «ПСЖ». Цена трансфера оценивается в 30 миллионов евро. «Борнмут» пока в раздумьях, стоит ли подписывать основного форварда сборной Украины за такие деньги.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

