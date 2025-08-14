Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ

Летнее трансферное окно в большинстве ведущих европейских лиг захлопнется в первый день сентября. Так что у грандов еще есть время на сделки. Хотя времени уже не так и много.

Очередная подборка звездных переходов – вашему вниманию.

Илья Забарный

Куда: «Пари Сен-Жермен»

Откуда: «Борнмут»

Сумма трансфера: 63 млн евро + бонусы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот и закончилась самая долгоиграющая в нынешнее трансферное окно сага с участием украинского футболиста. Действующий обладатель Кубка чемпионов долго приценивался к лидеру обороны «Борнмута». Настолько долго, что у парижан был риск не только не заявить Илью Забарного на новый сезон, но и вообще не приобрести центрбека. А новый, квалифицированный центральный защитник команде Луиса Энрике нужен. Маркиньос ведь не молодеет.

К тому же, приглашение Забарного – это инициатива непосредственно главного тренера парижан, которому импонирует игра украинца. «Борнмут», растерявший в межсезонье почти всех своих знаковых игроков, до конца цеплялся за Илью. Но вынужден был уступить щедрому предложению «Сен-Жермен». 63 миллиона евро плюс три миллиона в виде возможных бонусов: столько стоит теперь трансфер второго в истории самого дорогого футболиста Украины. 22-летний защитник сборной Украины подписал с парижским клубом пятилетний контракт. Его зарплата на новом месте составит, по слухам, 4,5 млн евро в год.

Сон Хын Мин

Куда: «Лос-Анджелес»

Откуда: «Тоттенхэм»

Сумма трансфера: 22 млн евро

Вслед за Кейном «шпоры» потеряли еще одну легенду. Капитан «Тоттенхэма» Сон перебрался за Океан. Трансфер Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес» – один из самых дорогостоящих в истории МЛС. Соглашение между американским клубом и 33-летним южнокорейским форвардом подписано до конца 2027 года. К «Тоттенхэму» Сон присоединился в 2015 году, перейдя из «Байера» за 30 миллионов евро. С тех пор он провел за «шпор» 454 матча, в которых забил 173 мяча.

Беньямин Шешко

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Откуда: «Лейпциг»

Сумма трансфера: 76,5 млн евро + бонусы

Getty Images/Global Images Ukraine

На этого центрфорварда претендовали сразу несколько грандов АПЛ – «Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Арсенал». Но в итоге фактурный нападающий (рост 195 см) выбрал «Манчестер Юнайтед»: безусловно, тоже гранд АПЛ, но в новом сезоне «красные дьяволы» не будут играть в еврокубках. От Шешко на «Олд Трафорд» ждут чуда. Сразу же. Оно и неудивительно, если учесть трансферную стоимость 22-летнего таланта. Однако беда в том, что вряд ли можно называть этого нападающего забивным: на его счету в минувшем сезоне всего 13 мячей.

Люка Шевалье

Куда: «ПСЖ»

Откуда: «Лилль»

Сумма трансфера: 40 млн евро

От слов «Пари Сен-Жермен» таки перешел к делу. Эта сделка могла и не состояться, если бы голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма принял условие клуба и согласился на снижение зарплаты (с 12 миллионов евро в год до 10-ти). Однако итальянский вратарь заупрямился. Парижский клуб на попятную идти тоже отказался. И «выписал» себе из «Лилля» нового вратаря – Люка Шевалье, который в минувшем сезоне был признан лучшим голкипером чемпионата Франции. Перед переходом в Париж Шевалье потребовал гарантий игры в стартовом составе. И получил такие гарантии. Следовательно, в новом сезоне именно Шевалье будет защищать ворота действующих обладателей Кубка чемпионов, а Доннарумма либо на год засядет на скамью для запасных, либо оперативно найдет себе новый клуб.

Томас Мюллер

Куда: «Ванкувер Уайткэпс»

Откуда: «Бавария»

Сумма трансфера: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

Живая легенда «Баварии» покидает команду. Томас Мюллер – воспитанник мюнхенского клуба, за который выступал с 2000 года. Томас провел за мюнхенский суперклуб 756 матчей, в которых забил 250 мячей. По его словам, он уже с марта знал, что не останется в «Баварии», поэтому с тех пор мог себе спокойно позволить подыскивать новые варианты. В качестве одного из таковых было завершение карьеры, но Мюллер такой вариант отмел. Он решил продолжить. Почему выбрал именно «Ванкувер»? «Потому что мы боремся за титул. И потому что город комфортный для жизни», - так ответил сам Томас. Контракт с канадским клубом он подписал на два года.

Дарвин Нуньес

Куда: «Аль-Хиляль»

Откуда: «Ливерпуль»

Сумма трансфера: 53 млн евро + бонусы

Не срослось у Дарвина в «Ливерпуле». В минувшем сезоне на его счету – лишь семь забитых мячей и пять результативных передач в 47 матчах на клубном уровне. «Красные» искали замену Нуньесу, и нашли ее в лице Экитике. А затем продали уругвайского форварда в первенство Саудовской Аравии. Контракт между «Аль-Хилялем» и Дарвином Нуньесом подписан на три года.

Уго Экитике

Куда: «Ливерпуль»

Откуда: «Айнтрахт»

Сумма трансфера: 80 млн евро + бонусы

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в нынешнее трансферное окно денег на новичков не жалел. Вторым по дороговизне приобретением в этот летний «Юрьев день» стал для действующих чемпионов Англии бывший нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. «Ливерпуль» подписал с 23-летним форвардом шестилетний контракт. В минувшем сезоне Экитике забил 22 мяча в 48 поединках за «Айнтрахт», и помог своей уже бывшей команде пробиться в Лигу чемпионов. Интересно, что для «Ливера» Экитике не был первым выбором на рынке. Первым был форвард «Ньюкасла» Исак, которого мерсисайдцы до сих пор надеются приобрести.

Виктор Осимхен

Куда: «Галатасарай»

Откуда: «Наполи»

Сумма трансфера: 70 млн евро

Минувший сезон форвард «Наполи» Осимхен провел в «Галатасарае» на правах аренды. В новом сезоне нигерийский форвард будет выступать за стамбульский клуб на «полноценной» основе. «Галатасарай» выкупил права на Осимхена, тем самым установив свой новый трансферный рекорд. Сотрудничество рассчитано на четыре года. На новом месте Осимхен будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Плюс один миллион – бонус за лояльность, и еще пять миллионов – за использование имиджевых прав.

Луис Диас

Куда: «Бавария»

Откуда: «Ливерпуль»

Сумма трансфера: 70 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

После исторического во всех отношениях нынешнего трансферного окна «Ливерпуля» было очевидно, что с учетом россыпи новичков не всем старожилам найдется место в обновленной команде. Луису Диасу не нашлось, хоть он и выиграл с «красными» чемпионат и Кубок Англии, два Кубка лиги и один Суперкубок. Далее колумбийский вингер будет играть в чемпионате Германии за самый титулованный тамошний клуб. Соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано на четыре года.

Жоау Феликс

Куда: «Аль-Наср»

Откуда: «Челси»

Сумма трансфера: 30 млн евро

В свое время – один из самых перспективных и самых дорогостоящих футболистом мира («Атлетико» выложил за него 120 миллионов евро). Но в Мадриде у него не сложилось. Не сложилось и в «Челси», и в «Милане». И это все – к 25 годам. Перезапустить свою карьеру Феликс попытается в клубе Роналду. Именно КриРо был одним из инициаторов приглашения своего партнера по сборной Португалии в «Аль-Наср». Соглашение рассчитано на два года.

Гранит Джака

Куда: «Сандерленд»

Откуда: «Байер»

Сумма трансфера: 15 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Довольно неожиданный трансфер. У капитана экс-чемпиона Германии был достаточно широкий выбор. От «Милана» - до денежных мешков из первенства Саудовской Аравии. К тому же, на 32-летнего «волнореза» рассчитывали и в Леверкузене. Но в Леверкузене Гранит не захотел оставаться. И вернулся в АПЛ, где в свое время (в 2016 – 2023 годах) защищал цвета «Арсенала». С новичком АПЛ швейцарец подписал трехлетнее соглашение.