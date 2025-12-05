ФОТО. Громкие имена и неожиданные гости на жеребьевке ЧМ-2026
От Хави до Дональда Трампа
В Вашингтоне прошла церемония жеребьевки чемпионата мира-2026, которая превратилась в звездный вечер.
На красной дорожке появились легенды футбола и известные личности, привлекшие внимание фанатов по всему миру.
Среди гостей – Кака и Роналдо, Пепе, Икер Касильяс, Хави, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и представители испанской федерации.
Особый интерес вызвал Карло Анчелотти, готовящий Бразилию к ЧМ, а также иконы «селесао» Роберто Карлос и Кафу. Уругвай представлял Диего Форлан.
Самым неожиданным гостем стал Дональд Трамп – президент США. Его появление придало событию дополнительный политический вес.
