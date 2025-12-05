Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025, 22:07 |
ФОТО. Громкие имена и неожиданные гости на жеребьевке ЧМ-2026

От Хави до Дональда Трампа

ФОТО. Громкие имена и неожиданные гости на жеребьевке ЧМ-2026
Instagram. Дональд Трамп

В Вашингтоне прошла церемония жеребьевки чемпионата мира-2026, которая превратилась в звездный вечер.

На красной дорожке появились легенды футбола и известные личности, привлекшие внимание фанатов по всему миру.

Среди гостей – Кака и Роналдо, Пепе, Икер Касильяс, Хави, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и представители испанской федерации.

Особый интерес вызвал Карло Анчелотти, готовящий Бразилию к ЧМ, а также иконы «селесао» Роберто Карлос и Кафу. Уругвай представлял Диего Форлан.

Самым неожиданным гостем стал Дональд Трамп – президент США. Его появление придало событию дополнительный политический вес.

По теме:
ФОТО. Трампу вручили Премию мира от ФИФА, которую специально создали к ЧМ
Дональд ТРАМП: «Есть ли у США шансы выиграть ЧМ? Думаю, да, небольшой шанс»
Блаттер отреагировал на решение ФИФА наградить Трампа Премией мира
Максим Лапченко Источник: Instagram
