Трубин сыграет 120-й матч в Бенфике, Судаков – 10-й в чемпионате Португалии
«Орлы» в 13-м туре Лиги Португалии проведут дерби против Спортинга
Лиссабонское дерби между Бенфикой и Спортингом в 13 туре чемпионата Португалии станет знаковым для украинских футболистов «орлов» Анатолия Трубина и Георгия Судакова.
Оба украинца выйдут в стартовом составе Бенфики.
Для Трубина эта игра станет 120-й за клуб во всех турнирах.
Матчи украинцев за Бенфику (с учетом игры против Спортинга)
- 120 – Анатолий Трубин (71 – Примейра, 27 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
- 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
- 17 – Георгий Судаков (10 – Примейра, 5 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
Георгий Судаков сыграет 10-й матч в чемпионате Португалии. По этому показателю полузащитник сборной Украины обойдет Сергея Ателькина (9).
Матчи украинцев в чемпионате Португалии (с учетом игры Бенфика – Спортинг)
- 71 – Анатолий Трубин (Бенфика)
- 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
- 37 – Богдан Милованов (Арока)
- 28 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 5 – Витория)
- 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
- 10 – Георгий Судаков (Бенфика)
- 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
- 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
- 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Захарченко, Осипенко, Редушко, а также Пономаренко не попали в заявку на матч Национальной лиги
Проблемы для Арсенала и Баварии, атлетическое дерби Испании, юг против севера Италии