Трубин сыграет 120-й матч в Бенфике, Судаков – 10-й в чемпионате Португалии

Лиссабонское дерби между Бенфикой и Спортингом в 13 туре чемпионата Португалии станет знаковым для украинских футболистов «орлов» Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Оба украинца выйдут в стартовом составе Бенфики.

Для Трубина эта игра станет 120-й за клуб во всех турнирах.

Матчи украинцев за Бенфику (с учетом игры против Спортинга)

120 – Анатолий Трубин (71 – Примейра, 27 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)

81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)

47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)

17 – Георгий Судаков (10 – Примейра, 5 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)

Георгий Судаков сыграет 10-й матч в чемпионате Португалии. По этому показателю полузащитник сборной Украины обойдет Сергея Ателькина (9).

Матчи украинцев в чемпионате Португалии (с учетом игры Бенфика – Спортинг)