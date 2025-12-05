Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин сыграет 120-й матч в Бенфике, Судаков – 10-й в чемпионате Португалии
Португалия
05 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:08
Трубин сыграет 120-й матч в Бенфике, Судаков – 10-й в чемпионате Португалии

«Орлы» в 13-м туре Лиги Португалии проведут дерби против Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонское дерби между Бенфикой и Спортингом в 13 туре чемпионата Португалии станет знаковым для украинских футболистов «орлов» Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Оба украинца выйдут в стартовом составе Бенфики.

Для Трубина эта игра станет 120-й за клуб во всех турнирах.

Матчи украинцев за Бенфику (с учетом игры против Спортинга)

  • 120 – Анатолий Трубин (71 – Примейра, 27 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
  • 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
  • 17 – Георгий Судаков (10 – Примейра, 5 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)

Георгий Судаков сыграет 10-й матч в чемпионате Португалии. По этому показателю полузащитник сборной Украины обойдет Сергея Ателькина (9).

Матчи украинцев в чемпионате Португалии (с учетом игры Бенфика – Спортинг)

  • 71 – Анатолий Трубин (Бенфика)
  • 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 37 – Богдан Милованов (Арока)
  • 28 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 5 – Витория)
  • 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 10 – Георгий Судаков (Бенфика)
  • 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
  • 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
  • 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
По теме:
ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Выбор Моуриньо. Сыграют ли Судаков и Трубин в матче Бенфика – Спортинг?
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Спортинг
Сергей Турчак
