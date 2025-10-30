Динамо выбило Шахтер, голы Довбика и Яремчука, фиаско Ливерпуля, успех ХИТа
Главные новости за 29 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 октября.
1А. Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины
1B. Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты Классического
2A. ШОВКОВСКИЙ: «Не надо отличать победы от поражений. Нужно смотреть на игру»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после игры против Шахтера
2B. Арда ТУРАН: «Под давлением потеряли нашу сдержанность и концентрацию»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после игры Кубка Украины с Динамо
3A. Ингулец одолел Викторию и завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины
Гол Андрея Меленчука позволил подопечным Василия Кобина пробиться в следующий раунд
3B. Злой гений Проспер. ЛНЗ одолел Рух в Кубке Украины
Команда Виталия Пономарева впервые оформила выход в четвертьфинал Кубка Украины
3C. Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября
4A. Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе
4B. ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А
Украинец отличился голом в ворота «Пармы»
4C. Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол
29 октября римляне переиграли Парму 2:1 в поединке Серии А, Артем отличился на 81-й минуте
5A. Олимпиакос выиграл матч Кубка Греции. Яремчук оформил дубль за 2 минуты
Красно-белые одолели команду Волос со счетом 5:0 в третьем туре этапа лиги
5B. ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции
Роман забил два гола в матче за Олимпиакос против команды Волос
6A. Криптонит Слота. Кристал Пэлас на Энфилде уничтожил Ливерпуль в Кубке лиги
Орлы выиграли матч 1/8 финала со счетом 3:0 и выбили мерсисайдцев из турнира
6B. Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала
Голы у победителей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки
6C. Арсенал одолел Брайтон и оформил выход в четвертьфинал Кубка лиги
Лондонцы победили «чаек» со счетом 2:0
6D. Вулверхэмптон и Челси устроили шоу на 7 голов в матче 1/8 финала Кубка лиги
Пенсионеры переиграли волков со счетом 4:3 и пробились в четвертьфинал турнира
6E. Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги
Голы у хозяев поля забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде
6F. С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Брентфорд с Ярмолюком поборются против горожан, канониры встретятся с Кристал Пэлас
7A. Украинец дебютировал за Унион и ассистом принес команде победу в Кубке
Богданов вышел на 67-й минуте матча 1/16 финала против Арминии и на 106-й помог забить
7B. ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца
Максим Дячук открыл счет в матче «Лехии»
7C. Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами
Даниил Игнатенко помог «Словану» вырвать победу
8A. Гол Судакова отменен. Бенфика разгромила Тонделу и вышла в полуфинал Кубка
Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве орлов
8B. ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку
Парижане не сумели обыграть «Лорьян»
8C. Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии
Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии
9A. Стартовали с мировой. Kyiv Futsal сыграл вничью с Врхникой в Лиге чемпионов
Киевляне не сумели обыграть словенскую команду
9B. Тотальное доминирование киевлян. ХИТ обыграл Форцу
Киевляне идеально стартуют в розыгрыше Лиги чемпионов
10A. Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Очередному «плохому» тренеру не удалось поднять «синьору» с колен
10B. Чемпионский камбэк Норриса и что не так со штрафами в Формуле-1
Анализ главных событий 20-го этапа Формулы-1 2025 года
10C. Президент Локомотива расставил точки в истории с сыном легенды Шахтера
Эксклюзивное интервью Александра Егорова для Sport.ua
