Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом

Летом «Лацио» сменил тренера. Уволил Барони, у которого вообще-то были игра и шансы квалифицироваться даже в ЛЧ вплоть до последнего тура, ради приглашения Сарри. Странный и непонятный, но не откровенно плохой обмен. Но с новым контекстом стал катастрофическим: вплоть до последних выходных «Лацио» имел только 8 набранных очков в 7 турах. Тот самый контекст: летом клуб не мог подписывать новичков. Все из-за бана на регистрацию новых футболистов. Поэтому Сарри остался без игроков под саррибол. Более того: без нормального нападающего. Лучший бомбардир предыдущего сезона в составе «орлов» – 38-летний Педро. В этом розыгрыше у него, кстати, 0 голов в 8 турах. Так вот, «Лацио» просто не может играть в футбол хорошо и побеждать регулярно. Но «Ювентус» в воскресенье одолел (1:0). Вот настолько плоха сейчас «синьора».

Логично, что эта неудача стала последней каплей для руководства клуба. Тренер Тудор уволен. Не подошел. Самое досадное: что будет именно так, было понятно еще с момента назначения Игора. О причинах обреченности Тудора в Турине – в этом тексте.

Размен Мотты на Тудора не имел смысла

Прошлый сезон «Ювентус» начал с Моттой – молодым и перспективным тренером. И его назначение стало крайне смелым шагом, ведь до этого «синьорой» рулил Аллегри – антипод Мотты. Макс ставит игру от обороны на результат, Тьяго – от владения и довольно романтичную. Смена вектора – всегда риск (смотрите на «Ноттингем»), но в Турине сделали достаточно, чтобы она прошла относительно мягко: Мотта получил кучу новичков. Компейнерс, Дуглас Луис, Тюрам, Консейсау, Гонсалес, Калюлю, Ди Грегорио, Коло-Муани и другие присоединились к команде. «Ювентус» собрал новый состав под тренера и его требования. Что получилось? Например, сыграть на ноль в 6 первых матчах сезона Серии А. Стартовать с двух побед подряд в ЛЧ. Не проигрывать в топ-лигах дольше всех без учета «ПСЖ»: вплоть до января.

Не думайте: не было идеально. «Ювентус» сыграл вничью 13 из 20 первых матчей сезона Серии А. Вылетел из ЛЧ от скромного «ПСВ». На момент увольнения Мотта не был в топ-4. Но была ли ситуация критической? Точно нет. Тьяго уволили после пары поражений в чемпионате, но до этого он выиграл в лиге 5 матчей подряд. То есть в среднем набирал на отрезке 2.14 очка, в уже упомянутых первых 20 турах с кучей ничьих – по 1.7. То есть «Ювентус» весной был точно не хуже осеннего. Но руководство не устроило. Мотту уволили за 9 туров до конца. На тот момент «Ювентус» имел -1 балл от топ-4, набирал в среднем по 1.84 xPTS за поединок. С Тудором финишировал в четверке, но с показателем в 1.78 xPTS/матч. То есть качество игры не стало лучше.

Getty Images/Global Images Ukraine

Просто сам «Ювентус» реализовал свои шансы, а «Болонья», от которой и необходимо было отыграть тот -1, набрала 9 баллов в 9 поединках. Тудор не сделал вообще ничего выдающегося. Его изменения сделали «Ювентус» немного хуже, а финишировали в топ-4 туринцы исключительно из-за того, что им повезло играть именно с «Венецией» (29 очков за сезон) в последнем туре. И даже тогда победа далась нелегко (3:2). Если Мотту уволили из-за отсутствия результатов, то Тудор их не дал. Если из-за качества игры – также промах. Если дело в поддержке раздевалки, то Тудор – априори странное решение. В «Марселе» Игора ненавидели, потому что его тренировки – одни из самых жестких в Европе. Футболисты там выживали. Еще и экспрессивный. Такой себе наставник для раздевалки.

На Игора не рассчитывали

Хорошо, Тудор так Тудор. Ни в коем случае не имею в виду, что Игор – плохой тренер. «Лацио» с ним набирал по 1.91 балла за матч, «Марсель» – по 1.83. У него даже «Верона» по полтора пункта за тур Серии А в копилку закладывала. Просто наставник – безусловно специфический. С соответствующими требованиями. Следовательно, нуждается в игроках под себя: тех, кто готов был бы в первую очередь много бегать, а уже потом – играть в футбол. А Мотте собирали техничных и под владение мячом. То есть совсем не таких. И это было понятно сразу! Чтобы вы осознавали масштаб проблемы: Мотте не подходил Влахович, поэтому ему подписали Коло-Муани, а Тудор попробовал обоих весной – и оба не подошли. Ему нужна была классическая забивная «девятка», способная много работать без мяча. Такой в клубе не было.

И не появилось летом. Подписаны нестабильный Опенда и Дэвид, который не является монстром высокого прессинга и вообще никогда не был чисто финишером. Обоих подписали, потому что они «плохо лежали». Дэвид бесплатно – большой успех, потому что подписание ценного актива. Но как насчет форварда для тренера и под тренера? Мотта получил вообще все (кроме времени), а Тудор – ничего. Летом «Ювентус» в основном тратил деньги на выкуп футболистов, которые были в аренде. То есть на тех самых, которые не на 100% подходили Игору. Конечно, «синьора» не «ПСЖ» или «Челси» и не может тратить по 150+ миллионов каждый год, но если вы знаете, что такой возможности нет, то почему именно Тудор? Это не тот тренер, который будет выигрывать без подходящих футболистов.

Легко предположить: на Тудора не рассчитывали. Если бы его видели тренером на годы, дали бы трансферы летом. Если бы искали тренера на много сезонов, то не взяли бы Тудора. Оптимальным было бы, уже сейчас можно сказать, оставить Мотту. Вероятно, команда квалифицировалась бы в ЛЧ и с ним. А в новый сезон вошла бы с подходящими тренеру футболистами. Не факт, что выигрывала бы, но вряд ли провалилась бы так, как с Тудором. А если уж в клубе решили уволить Мотту, то могли бы искать тренера под состав: того, кто настаивал бы на владении и был бы счастлив работать с Йилдизом, Консейсау и Компейнерсом. Самое странное: «Ювентус» мог сделать шаг назад летом. Когда квалифицировался в ЛЧ, то мог не продолжать сотрудничество с Тудором: временный контракт хорвата был до лета. Но зачем-то подписал новый.

Ювентус играл по-геройски

Getty Images/Global Images Ukraine

А стоило бы в футбол. Было бы нечестно сказать, что туринцы с Тудором всегда выглядели плохо. Например, матч с «Интером» (4:3) – действительно хороший. Ничья с «Боруссией» (4:4) – также повод для комплиментов. Результата добиться удалось и против «Милана» (0:0). Проблема в том, что каждый раз речь шла о «преодолеть», а не о «переиграть». «Ювентус» имел свое лицо: неуступчивой команды, которая выкладывается на 100% на поле. Выглядел каким-то, знаете, рыцарем. Но не таким, который в конце истории получает вообще все. Скорее тем, о котором ходят легенды. С «Интером» забил 2 из 4 голов дальними ударами, с «Боруссией» все 4 мяча – после перерыва, с «Миланом» избежал поражения несмотря на пенальти в свои ворота. «Ювентус» выживал и делал это красиво.

И это полезный навык. «Атлетико» с таким доходил до финалов ЛЧ. Но есть нюанс: недостаточно уметь только выживать и геройствовать. Это пригодится во всех топ-матчах, но не в дуэлях с более простыми командами. Поэтому ничья с «Вероной» (1:1) и поражение от «Лацио» (0:1). Там нужно было просто выполнить черную работу. Но этот рыцарь привык к войне и не умеет жить обычной жизнью. Не находит нужных эмоций, не знает, с чего начать. Вот вам и потеря за потерей и чувство обреченности. Рыцарь-герой хотел на поле битвы, а был вынужден чистить конюшни. В этом «Верона» не хуже, если не сказать, что профи. Тудор не придумал, как сделать команду менее ограниченной. Вероятно, не хватило инструментов. Неудивительно: все полгода он работал чужими.

Тудор не первая жертва

В Турине не думают наперед. Назначение Сарри после Аллегри – самоубийство. Особенно с Роналду в составе, подписание которого – также недальновидное. Риск с Пирло не был обязательным, особенно когда намечался кризис. Повторное назначение Аллегри – попытка вернуть победы здесь и сейчас в момент, когда у команды уже нет ресурса для того, чтобы выигрывать. Мотта – интересно и смело, но при таких инвестициях в обновление состава менять курс через полгода – вредительство. Ну и вот подписание Тудора без помощи тренеру вообще. У кого из названных специалистов должно было получиться? Сарри вытащил без подходящего состава «Ювентус» на титул. Аллегри действительно вернул стабильность и отдал преемнику боевую команду. Даже Пирло в зоне ЛЧ финишировал в единственный сезон. Все они и так отработали хорошо.

Тудор, кстати, тоже: вывел команду в ЛЧ. А это деньги и престиж. Большего дать «Ювентусу» с этим составом не мог. Снова остался без работы. Снова не подошел топ-команде. Во второй раз, поэтому вряд ли получит приглашение к кому-то с амбициями играть в ЛЧ. «Ювентус» остался без тренера в октябре, до трансферного окна еще далеко – играть придется составом Мотты, который не разрывал уже с двумя наставниками. А зимой «синьора» обычно на рынке не слишком активна. Условные Спалетти и Палладино будут работать с тем, что есть. А еще – с ожиданиями, что будут выигрывать если не сразу, то хотя бы достаточно для уверенного финиша в топ-4. «Ювентус» хочет снова стать чемпионом и сыграть в финале ЛЧ, поэтому продолжает искать «именно того» тренера и прощаться с «плохими».

Но когда плохими оказываются вообще все, то возникает вопрос: а может, дело не в тренерах?