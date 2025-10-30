Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии
Кубок Германии
Кельн
29.10.2025 21:45 – FT 1 : 4
Бавария
Кубок Германии
30 октября 2025, 00:34 | Обновлено 30 октября 2025, 00:43
Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии

Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии

Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии.

Бавария одержала убедительную победу над Кельном со счетом 4:1.

Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Луис Диас и Майкл Олисе.

Такж в 1/8 финала вышли Байер, Штутгарт, Фрайбург, Унион Берлин, Магдебург, Кайзерслаутерн, Дармштадт

Кубок Германии

1/16 финала, 29 октября 2025

Кельн – Бавария Мюнхен – 1:4

Голы: Ахе, 31 – Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72

Другие результаты дня

  • Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн – 0:1
  • Иллертиссен – Магдебург – 0:3
  • Майнц – Штутгарт – 0:2
  • Падерборн – Байер Леверкузен – 2:4 (д.в.)
  • Дармштадт – Шальке – 4:0
  • Дюссельдорф – Фрайбург – 1:3
  • Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)
Кубок Германии по футболу Бавария Гарри Кейн Кельн
