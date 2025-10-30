Кубок Германии30 октября 2025, 00:34 | Обновлено 30 октября 2025, 00:43
Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии
Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии
Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии.
Бавария одержала убедительную победу над Кельном со счетом 4:1.
Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Луис Диас и Майкл Олисе.
Такж в 1/8 финала вышли Байер, Штутгарт, Фрайбург, Унион Берлин, Магдебург, Кайзерслаутерн, Дармштадт
Кубок Германии
1/16 финала, 29 октября 2025
Кельн – Бавария Мюнхен – 1:4
Голы: Ахе, 31 – Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72
Другие результаты дня
- Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн – 0:1
- Иллертиссен – Магдебург – 0:3
- Майнц – Штутгарт – 0:2
- Падерборн – Байер Леверкузен – 2:4 (д.в.)
- Дармштадт – Шальке – 4:0
- Дюссельдорф – Фрайбург – 1:3
- Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)
