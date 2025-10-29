Серия пенальти для Боруссии Д. Результаты 1/16 финала Кубка Германии

Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии.

Боруссия Дортмунд на выезде одержала победу над Айнтрахтом Франкфурт в серии послематчевых пенальти.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте точным ударом Ансгара Кнауффа, а в начале второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, и лишь серия одиннадцатиметровых определила победителя – 4:2 в пользу гостей.

Эта победа позволила дортмундскому клубу получить путевку в 1/8 финала Кубка Германии.

Боруссия Мёнхенгладбах и РБ Лейпциг также вышли в 1/8 финала, Айнтрахт и Вольфсбург выбули из турнира. Остальные матчи стадии 1/16 пройдут 29 октября.

Кубок Германии

1/16 финала, 28 октября 2025

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Кнауфф, 7 – Брандт, 48

Вольфсбург – Хольштайн – 0:1

Гол: Бернгардссон, 42

Хайденхайм – Гамбург – 0:1

Гол: Глацель, 83 (пен)

Герта Берлин – Эльферсберг – 3:0

Голы: Кюизанс, 15, Гроннинг, 58, Торстейнссон, 90+4 (пен)

Аугсбург – Бохум – 0:1

Гол: Хольтманн, 39

Боруссия Мёнхенгладбах – Карлсруэ – 3:1

Голы: Мачино, 3, Эльведи, 51, Табакович, 89 – Шлёйзенер, 59

Энерги Коттбус – РБ Лейпциг – 1:4

Голы: Энгльхардт, 86 – Бакайоко, 13, Баумгартнер, 28, 37, Банзузи, 59

Санкт-Паули – Хоффенхайм – 2:2 (пен. 8:7)

Голы: Валь, 1, Перейра Лаж, 120+2 – Премель, 47, Крамарич, 107 (пен)

