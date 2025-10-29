Серия пенальти для Боруссии Д. Результаты 1/16 финала Кубка Германии
Боруссия М и РБ Лейцпциг вышли в 1/8 финала, Айнтрахт и Вольфсбург выбыли
Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии.
Боруссия Дортмунд на выезде одержала победу над Айнтрахтом Франкфурт в серии послематчевых пенальти.
Хозяева открыли счет на 7-й минуте точным ударом Ансгара Кнауффа, а в начале второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие.
Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, и лишь серия одиннадцатиметровых определила победителя – 4:2 в пользу гостей.
Эта победа позволила дортмундскому клубу получить путевку в 1/8 финала Кубка Германии.
Боруссия Мёнхенгладбах и РБ Лейпциг также вышли в 1/8 финала, Айнтрахт и Вольфсбург выбули из турнира. Остальные матчи стадии 1/16 пройдут 29 октября.
Кубок Германии
1/16 финала, 28 октября 2025
Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Кнауфф, 7 – Брандт, 48
Вольфсбург – Хольштайн – 0:1
Гол: Бернгардссон, 42
Хайденхайм – Гамбург – 0:1
Гол: Глацель, 83 (пен)
Герта Берлин – Эльферсберг – 3:0
Голы: Кюизанс, 15, Гроннинг, 58, Торстейнссон, 90+4 (пен)
Аугсбург – Бохум – 0:1
Гол: Хольтманн, 39
Боруссия Мёнхенгладбах – Карлсруэ – 3:1
Голы: Мачино, 3, Эльведи, 51, Табакович, 89 – Шлёйзенер, 59
Энерги Коттбус – РБ Лейпциг – 1:4
Голы: Энгльхардт, 86 – Бакайоко, 13, Баумгартнер, 28, 37, Банзузи, 59
Санкт-Паули – Хоффенхайм – 2:2 (пен. 8:7)
Голы: Валь, 1, Перейра Лаж, 120+2 – Премель, 47, Крамарич, 107 (пен)
Инфографика
События матча
