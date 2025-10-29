Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия пенальти для Боруссии Д. Результаты 1/16 финала Кубка Германии
Кубок Германии
Вольфсбург
28.10.2025 19:30 – FT 0 : 1
Хольштайн Киль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 октября 2025, 00:43 | Обновлено 29 октября 2025, 02:01
55
0

Серия пенальти для Боруссии Д. Результаты 1/16 финала Кубка Германии

Боруссия М и РБ Лейцпциг вышли в 1/8 финала, Айнтрахт и Вольфсбург выбыли

29 октября 2025, 00:43 | Обновлено 29 октября 2025, 02:01
55
0
Серия пенальти для Боруссии Д. Результаты 1/16 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии.

Боруссия Дортмунд на выезде одержала победу над Айнтрахтом Франкфурт в серии послематчевых пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет на 7-й минуте точным ударом Ансгара Кнауффа, а в начале второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, и лишь серия одиннадцатиметровых определила победителя – 4:2 в пользу гостей.

Эта победа позволила дортмундскому клубу получить путевку в 1/8 финала Кубка Германии.

Боруссия Мёнхенгладбах и РБ Лейпциг также вышли в 1/8 финала, Айнтрахт и Вольфсбург выбули из турнира. Остальные матчи стадии 1/16 пройдут 29 октября.

Кубок Германии

1/16 финала, 28 октября 2025

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Кнауфф, 7 – Брандт, 48

Вольфсбург – Хольштайн – 0:1

Гол: Бернгардссон, 42

Хайденхайм – Гамбург – 0:1

Гол: Глацель, 83 (пен)

Герта Берлин – Эльферсберг – 3:0

Голы: Кюизанс, 15, Гроннинг, 58, Торстейнссон, 90+4 (пен)

Аугсбург – Бохум – 0:1

Гол: Хольтманн, 39

Боруссия Мёнхенгладбах – Карлсруэ – 3:1

Голы: Мачино, 3, Эльведи, 51, Табакович, 89 – Шлёйзенер, 59

Энерги Коттбус – РБ Лейпциг – 1:4

Голы: Энгльхардт, 86 – Бакайоко, 13, Баумгартнер, 28, 37, Банзузи, 59

Санкт-Паули – Хоффенхайм – 2:2 (пен. 8:7)

Голы: Валь, 1, Перейра Лаж, 120+2 – Премель, 47, Крамарич, 107 (пен)

Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Бернхардссон (Хольштайн Киль).
36’
Йенсон Селт (Вольфсбург) получает красную карточку.
По теме:
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Супербитва Франции и Германии. Определены финалисты Лиги наций
Первый ассист Кевина. Фулхэм в серии пенальти вышел в 1/4 финала Кубка лиги
Кубок Германии по футболу Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт серия пенальти Юлиан Брандт Ансгар Кнауфф Айнтрахт - Боруссия Д Вольфсбург Хольштайн Хайденхайм Гамбург Герта Эльферсберг Аугсбург Бохум Боруссия Менхенгладбах Карлсруэ Энерги Котбус РБ Лейпциг Санкт-Паули Хоффенхайм видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Футбол | 28 октября 2025, 18:11 35
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»

Вацко критикует игру киевлян

ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
Футбол | 29 октября 2025, 01:28 0
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав

Джастин Клюйверт не сможет водить ближайшие полгода

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
27.10.2025, 01:32 3
Футбол
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
27.10.2025, 03:44
Бокс
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 51
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 6
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
28.10.2025, 19:40 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем