29 октября мюнхенская Бавария добыла путевку в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26 после победы над Кельном.

Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, но сумели ответить четырьмя голами и в итоге победить со счетом 4:1.

Дубль для мюнхенцев в этой встрече оформил звездный английский форвард Гарри Кейн.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Кельн – Бавария – 1:4

Голы: Ахе, 31 – Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72

Видеообзор матча