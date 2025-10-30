Кельн – Бавария – 1:4. Как Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Германии 2025/26
29 октября мюнхенская Бавария добыла путевку в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26 после победы над Кельном.
Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, но сумели ответить четырьмя голами и в итоге победить со счетом 4:1.
Дубль для мюнхенцев в этой встрече оформил звездный английский форвард Гарри Кейн.
Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября
Кельн – Бавария – 1:4
Голы: Ахе, 31 – Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72
Видеообзор матча
События матча
