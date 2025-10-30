Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кельн – Бавария – 1:4. Как Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Кубок Германии
Кельн
29.10.2025 21:45 – FT 1 : 4
Бавария
Кубок Германии
30 октября 2025, 04:54
Кельн – Бавария – 1:4. Как Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Германии 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Венсан Компани

29 октября мюнхенская Бавария добыла путевку в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26 после победы над Кельном.

Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, но сумели ответить четырьмя голами и в итоге победить со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для мюнхенцев в этой встрече оформил звездный английский форвард Гарри Кейн.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Кельн – Бавария – 1:4

Голы: Ахе, 31 – Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Луис Диас.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Рагнар Ахе (Кельн), асcист Исак-Бергманн Йоуханнессон.
