ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А

Украинский нападающий Артем Довбик сумел забить гол за римскую «Рому».

Артем отличился точным ударом в ворота «Пармы» на 81-й минуте, сделав счет в матче 2:0.

Украинец начал этот матч на скамейке запасных и вышел на 73-й минуте.

Украинский нападающий сумел отличиться своим вторым голом в текущем сезоне Серии А. В его активе также одна результативная передача.

ВИДЕО. Оправдал доверие. Довбик забил за Рому в Серии А