Италия29 октября 2025, 21:17
ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А
Украинец отличился голом в ворота «Пармы»
29 октября 2025, 21:17
Украинский нападающий Артем Довбик сумел забить гол за римскую «Рому».
Артем отличился точным ударом в ворота «Пармы» на 81-й минуте, сделав счет в матче 2:0.
Украинец начал этот матч на скамейке запасных и вышел на 73-й минуте.
Украинский нападающий сумел отличиться своим вторым голом в текущем сезоне Серии А. В его активе также одна результативная передача.
Давно не було голів. А вчора і Ванат перервав свою суху серію. Та й в Жироні в першій половині сезону, в Довбика, був період без голів десь билько двох місяців (але йому допомагало часто багато голів за окремі матчі) чи щось такого.
