Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А
Италия
29 октября 2025, 21:17 | Обновлено 29 октября 2025, 21:42
ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А

Украинец отличился голом в ворота «Пармы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик сумел забить гол за римскую «Рому».

Артем отличился точным ударом в ворота «Пармы» на 81-й минуте, сделав счет в матче 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец начал этот матч на скамейке запасных и вышел на 73-й минуте.

Украинский нападающий сумел отличиться своим вторым голом в текущем сезоне Серии А. В его активе также одна результативная передача.

ВИДЕО. Оправдал доверие. Довбик забил за Рому в Серии А

Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
antt
Давно не було голів. А вчора і Ванат перервав свою суху серію. Та й в Жироні в першій половині сезону, в Довбика, був період без голів десь билько двох місяців (але йому допомагало  часто багато голів за окремі матчі) чи щось такого.
