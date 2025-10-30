Гол Судакова отменен. Бенфика разгромила Тонделу и вышла в полуфинал Кубка
Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве орлов
29 жовтня 2025 року у Лісабоні відбувся чвертьфінальний матч Кубка португальської ліги.
Лісабонська «Бенфіка» впевнено обіграла «Тонделу». Поєдинок на «Ештадіу да Луж» завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.
Команда Жозе Моуріньо захопила ініціативу, й Ніколас Отаменді реалізував пенальті. У другому таймі в орлів забили Доді Лукебакіо та Вангелос Павлідіс.
Український хавбек Георгій Судаков вийшов у основі та провів на полі 77 хвилин, після чого був замінений. На початку другого тайму він відправив мяч у ворота суперників, але гол був скасований через офсайд.
Український голкіпер Анатолій Трубін залишився у резерві на цей матч.
«Бенфіка» гратиме у півфіналі турніру, куди також вийшли Брага та Спортінг. Останній матч 1/4 фіналу між командами Порту та Віторія Гімараеш пройде 4 грудня.
Кубок португальської ліги
1/4 фіналу, 29 жовтня 2025
Бенфіка – Тондела – 3:0
Голи: Отаменді, 41, Лукебакіо, 83 Павлідіс, 90+5
