  4. Гол Судакова отменен. Бенфика разгромила Тонделу и вышла в полуфинал Кубка
Кубок лиги Португалии
Бенфика
29.10.2025 22:45 – FT 3 : 0
Тондела
Португалия
Гол Судакова отменен. Бенфика разгромила Тонделу и вышла в полуфинал Кубка

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в резерве орлов

Гол Судакова отменен. Бенфика разгромила Тонделу и вышла в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (слева)

29 жовтня 2025 року у Лісабоні відбувся чвертьфінальний матч Кубка португальської ліги.

Лісабонська «Бенфіка» впевнено обіграла «Тонделу». Поєдинок на «Ештадіу да Луж» завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

Команда Жозе Моуріньо захопила ініціативу, й Ніколас Отаменді реалізував пенальті. У другому таймі в орлів забили Доді Лукебакіо та Вангелос Павлідіс.

Український хавбек Георгій Судаков вийшов у основі та провів на полі 77 хвилин, після чого був замінений. На початку другого тайму він відправив мяч у ворота суперників, але гол був скасований через офсайд.

Український голкіпер Анатолій Трубін залишився у резерві на цей матч.

«Бенфіка» гратиме у півфіналі турніру, куди також вийшли Брага та Спортінг. Останній матч 1/4 фіналу між командами Порту та Віторія Гімараеш пройде 4 грудня.

Кубок португальської ліги

1/4 фіналу, 29 жовтня 2025

Бенфіка – Тондела – 3:0

Голи: Отаменді, 41, Лукебакіо, 83 Павлідіс, 90+5

Бенфика Жозе Моуриньо офсайд (вне игры) Николас Отаменди Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Тондела судейство Доди Лукебакио Вангелис Павлидис VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
