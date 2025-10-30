Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не люблю играть в футбол». Моуриньо нашел негатив в матче Бенфики
Кубок лиги Португалии
Бенфика
29.10.2025 22:45 – FT 3 : 0
Тондела
Португалия
30 октября 2025, 13:47 | Обновлено 30 октября 2025, 13:51
Жозе прокомментировал победу над «Тонделой» в 1/4 финала Кубка португальской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Тонделой» в 1/4 финала Кубка португальской лиги, отметив и негативные моменты в игре (3:0).

«Задача выполнена, да, но со слишком большим спокойствием. Долгое время мы играли с низкой амбициозностью и в невысоком темпе. Смотря первый тайм, я чувствовал, что не справился с попыткой заставить их играть в том же ритме, что и в предыдущем матче, в том стиле, в котором я хочу, чтобы мы играли всегда. Я не справился. Команда почувствовала, что матч легкий, и мне не понравился первый тайм.

Во втором тайме мы начали хорошо. Это был бы красивый гол – его отменили из-за офсайда, но комбинация была очень качественной. Затем те пять минут ожидания слишком охладили игру. Когда я почувствовал, что матч может перейти в опасную зону, я выпустил тяжелую артиллерию. Складывается впечатление, что если бы я сразу начал с игроков основы, результат был бы другим. Да, задача выполнена, но в такой вечер, среди недели, четвертьфинал Кубка лиги и 53 тысячи зрителей на трибунах – это почти так же фантастично, как 85 тысяч на выборах. Эти люди заслужили, чтобы мы сыграли лучше.

Есть футболисты, которые, как я считаю, должны играть, должны себя проявлять, и на которых я должен оказывать давление. На скамейке были игроки, которых я хотел выпустить вместо Павлидиcа, Томаша, Риоса, но я не захотел рисковать. Я знаю, что идет накопление матчей, но я люблю побеждать, и «Бенфика» любит побеждать.

Я не люблю играть в футбол – и «Бенфика» тоже. Я хотел передать это послание, но чувствую, что мне это не удалось. Позитив – это победа, 53 тысячи на стадионе, 250-й матч Отаменди за «Бенфику», и, как я только что сказал в раздевалке, Отаменди сделал рывок на 80 метров на 90+5-й минуте, при счете 2:0, когда игра уже была решена.

Гол Лукебакио важен, но я хочу большего. Я даже пошутил с ним, спросив, кто выбрал его игроком матча, потому что я бы его не выбрал.

Дальше – Гимараеш. Я уже играл там и с «Бенфикой», и с «Порту». Гимараеш – прекрасное место для футбола, с потрясающими болельщиками, историческим клубом и стадионом, который мы с детства привыкли уважать. Следующие эмоции – это победить там и вернуться с тремя очками», – сказал Моуринью.

МАРЕСКА: «Мы запаниковали. Всего этого можно было избежать»
Отмененный гол Судакова. Известна оценка украинца за победный матч Бенфики
ВИДЕО. 7 матчей, 6 поражений. Реакция Арне Слота после неудачи Ливерпуля
Бенфика Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Тондела Жозе Моуриньо пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: A Bola
